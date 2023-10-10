Минздрав проведет расследование инцидента с рухнувшим лифтом в пермской больнице

Posted 10 октября 2023, 08:26
Published 10 октября 2023, 08:26
Modified 10 октября 2023, 08:28
Updated 10 октября 2023, 08:28
Краевой Минздрав проведет тщательное расследование инцидента с падением лифта в корпусе больницы Архангела Михаила и Всех Небесных Сил на улице Лобачевского, 26. В администрации больницы говорят, что лифт проходил все нужные освидетельствования.
Лифт сейчас исправен, тросы целы: «В ходе инцидента он не срывался, а благодаря сработавшей защите опустился на отбойники», — уточнили в пресс-службе Минздрава Прикамья Properm.ru.
Во время инцидента, которые случился утром 10 октября, в лифте были 14 человек: 12 пациентов, лифтер и санитарка. Двух пациентов и лифтера перевели в травматологическое отделение с незначительными травмами. Остальные люди, находившиеся в лифте, не пострадали.
Очевидцы ЧП утверждали, что дверь рухнувшего лифта не могли открыть около 30 минут, в Минздраве же говорят, что пациентов эвакуировали в течение 15 минут.