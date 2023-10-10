Минздрав проведет расследование инцидента с рухнувшим лифтом в пермской больнице

Во время инцидента, которые случился утром 10 октября, в лифте были 14 человек: 12 пациентов, лифтер и санитарка. Двух пациентов и лифтера перевели в травматологическое отделение с незначительными травмами. Остальные люди, находившиеся в лифте, не пострадали.