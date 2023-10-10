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Posted 10 октября 2023, 08:26

Published 10 октября 2023, 08:26

Modified 10 октября 2023, 08:28

Updated 10 октября 2023, 08:28

Минздрав проведет расследование инцидента с рухнувшим лифтом в пермской больнице

10 октября 2023, 08:26
Сюжет
Медицина в Прикамье
В инциденте пострадали три человека.

Краевой Минздрав проведет тщательное расследование инцидента с падением лифта в корпусе больницы Архангела Михаила и Всех Небесных Сил на улице Лобачевского, 26. В администрации больницы говорят, что лифт проходил все нужные освидетельствования.

Лифт сейчас исправен, тросы целы: «В ходе инцидента он не срывался, а благодаря сработавшей защите опустился на отбойники», — уточнили в пресс-службе Минздрава Прикамья Properm.ru.

Во время инцидента, которые случился утром 10 октября, в лифте были 14 человек: 12 пациентов, лифтер и санитарка. Двух пациентов и лифтера перевели в травматологическое отделение с незначительными травмами. Остальные люди, находившиеся в лифте, не пострадали.

Очевидцы ЧП утверждали, что дверь рухнувшего лифта не могли открыть около 30 минут, в Минздраве же говорят, что пациентов эвакуировали в течение 15 минут.

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#Медицина в Прикамье#Пермь
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