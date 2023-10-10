В Екатеринбурге задержали гражданина с игрушечной винтовкой

Posted 10 октября 2023,, 08:24
Published 10 октября 2023,, 08:24
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Местные полицейские задержали его во время патрулирования микрорайона. Пока он находится под стражей и объясняет причины своего поведения.
Задержанный — житель Екатеринбурга, родившийся в 1982 году. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Из тюрьмы вышел 21 марта 2021 года, пишет ИА «УралПолит.ru».
«Вчера подозреваемый вступил в конфликт с другом, а сегодня, чтобы его напугать, пошел к нему, вооружившись детской игрушечной винтовкой», — рассказал Горелых.
После проверки представители МВД примут решение о дальнейшей процедуре. Скорее всего, это будет административное делопроизводство по статье о мелком хулиганстве.