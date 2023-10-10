В Екатеринбурге задержали гражданина с игрушечной винтовкой

Задержанный — житель Екатеринбурга, родившийся в 1982 году. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Из тюрьмы вышел 21 марта 2021 года, пишет ИА «УралПолит.ru».