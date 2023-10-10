В старинном особняке в центре Перми откроются ресторан и бар

Posted 10 октября 2023, 05:42
Published 10 октября 2023, 05:42
Modified 9 сентября, 10:07
Updated 9 сентября, 10:07
В «Доме Третьяковой» на улице Советская, 32 в Перми откроются ресторан и бар. Оба проекта запускает ресторатор Илья Заковырин, который отвечал за рюмочную «Парадная», мясной ресторан The Hound, а также паназиатское бистро «Камоме», пишет chitaitext.ru.
На первом этаже здания откроется ресторан, который назовут так же, как и само здание. Авторская кухня будет базироваться на продуктах из Прикамья и России. Средний чек на одного человека составит около 1,5-2 тыс. рублей без учета алкоголя. В заведении оборудуют 55 посадочных мест.
На втором этаже появится бар «Второй этаж». В меню бара посетителям предложат настойки, коктейли и закуски. Заведение также рассчитано на 55-60 посадочных мест. Открытие бара и ресторана запланировано на конец октября.
«Доме Третьяковой» признан объектом культурного наследия. Здание в 1897 году купил фотограф Иван Третьяков — он держал там фотосалон. В начале 1900-х годов фотограф скончался, домом завладела его жена — Александра Третьякова. Она сдавала первый этаж в аренду под мастерские и магазины, а второй этаж под квартиры.