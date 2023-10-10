В старинном особняке в центре Перми откроются ресторан и бар

На первом этаже здания откроется ресторан, который назовут так же, как и само здание. Авторская кухня будет базироваться на продуктах из Прикамья и России. Средний чек на одного человека составит около 1,5-2 тыс. рублей без учета алкоголя. В заведении оборудуют 55 посадочных мест.