43-летний житель Краснодарского края сжег 30 тюков сена из-за обиды на возлюбленную

Мужчина из-за ревности и обиды на свою возлюбленную поджег 30 тюков сена. Пострадала также сенохранилище, которое принадлежало мужу этой женщины. В результате ущерб составил 180 тысяч рублей. Злоумышленник дождался полного выгорания и только после этого скрылся, пишет voronezhnews.ru.