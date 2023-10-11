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Posted 11 октября 2023,, 06:46

Published 11 октября 2023,, 06:46

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

43-летний житель Краснодарского края сжег 30 тюков сена из-за обиды на возлюбленную

11 октября 2023, 06:46
Житель Краснодарского края получил год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за поджоги и кражу в Воронежской области.

Мужчина из-за ревности и обиды на свою возлюбленную поджег 30 тюков сена. Пострадала также сенохранилище, которое принадлежало мужу этой женщины. В результате ущерб составил 180 тысяч рублей. Злоумышленник дождался полного выгорания и только после этого скрылся, пишет voronezhnews.ru.

Затем на территории арендуемых домов пьяный краснодарец решил ограбить временное жилье контрактников, когда они отсутствовали. Ущерб составил около 60 тысяч рублей. Были похищены деньги, часы, берцы, кроссовки, подушка и блок сигарет.

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