Акция «Возвращение имен» в Перми в этом году пройдет онлайн. Как принять участие?

Акция «Возвращение имен» проводится в течение 15 лет, накануне Дня памяти жертв политических репрессий. Впервые она прошла в 2007 году в Москве, у Соловецкого камня на Лубянке, а затем распространилась по России и миру. В этот день тысячи людей выстраиваются в очереди и, сменяя друг друга, читают вслух имена жертв, расстрелянных НКВД без суда и приговора.