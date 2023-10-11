Акция «Возвращение имен» в Перми в этом году пройдет онлайн. Как принять участие?

Posted 11 октября 2023, 06:12
Published 11 октября 2023, 06:12
Modified 11 октября 2023, 06:14
Updated 11 октября 2023, 06:14
Ежегодная акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв сталинских репрессий 1930-50-х годов, в этом году пройдет в Перми в онлайн-формате. Все желающие принять участие могут написать на электронную почту returningnames.perm@gmail.com, получить от организаторов список из пяти имен жертв репрессий, записать видеоролик с чтением этих имен и отправить его ответом на этот же адрес до 27 октября включительно.
Смонтированная версия всех роликов будет транслироваться в YouTube-канале правозащитной организации «Пермский Мемориал» (не признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, обе организации ликвидированы) 29 октября. Результат акции сохранится на канале в разделе «Плейлисты», сообщают пермские координаторы памятного мероприятия.
Акция «Возвращение имен» проводится в течение 15 лет, накануне Дня памяти жертв политических репрессий. Впервые она прошла в 2007 году в Москве, у Соловецкого камня на Лубянке, а затем распространилась по России и миру. В этот день тысячи людей выстраиваются в очереди и, сменяя друг друга, читают вслух имена жертв, расстрелянных НКВД без суда и приговора.
В 2020 году формат акции изменился из-за пандемии коронавируса: она впервые прошла онлайн. Сейчас мероприятия проходят то онлайн, то в формате уличных акций. В этом году московские активисты подали заявку на проведение уличной акции у Соловецкого камня, однако городские власти им отказали. В итоге акция пройдет онлайн.
Ранее «Возвращение имен» входило в официальный план проведения мероприятий Дня памяти жертв политических репрессий, утверждаемый оргкомитетом при правительстве Пермского края. Организационной поддержкой события занимались Уполномоченный по правам человека в Прикамье и региональная комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.