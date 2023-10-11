Буцаев анонсировал появление инжиниринговых центров по технологиям утилизации товаров

Posted 11 октября 2023, 19:05
Published 11 октября 2023, 19:05
Modified 11 октября 2023, 19:06
Updated 11 октября 2023, 19:06
Как сообщает rostovgazeta.ru, в этих целях в российских регионах планируется запустить в работу инжиниринговые центры. Вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках пленарного заседания Российского экологического форума (РЭФ) дала поручение проработать соответствующие предложения.
Она назвала основные направления деятельности по формированию экономики замкнутого цикла и развитию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В том числе это создание инжиниринговых центров, в которых будут готовить решения по утилизации продукции.
«Первое направление — это создание инжиниринговых центров по отработке технологий утилизации. Современный мир производит большое количество новых товаров и продуктов и при этом не предлагает пакетных, коробочных решений по технологиям утилизации выводимых на рынок товаров и веществ. Я жду соответствующие предложения, чтобы в рамках экономики замкнутого цикла запустить в Российской Федерации работу таких инжиниринговых центров», — отметила вице-премьер.
Глава ППК «РЭО», в свою очередь, назвал три основные проблемы, препятствующие формированию ЭЗЦ, и предложил пути их решения.
«Первая — экономическая. Без источника возврата инвестиций в отрасль инвестиции не придут. Краеугольным камнем здесь стало принятие инициативы, связанной с изменением института расширенной ответственности производителей (РОП). Вторым препятствующим элементом была невозможность работы с большими объемами данных в связи с разными источниками статистической информации. Было принято ключевое решение построить систему, которая объединит все данные от разных отходообразователей в единый реестр. Третья проблема — технологическая. Инжиниринг производимых продуктов должен быть нацелен на их дальнейшую эффективную переработку. Это задача глобальная и очень интересная», — заявил на пленарном заседании Буцаев.
Кроме того, существует проблема, связанная с загрузкой предприятий. Глава Российского экологического оператора считает, что, чтобы система заработала, надо создать инструменты, которые гарантировали бы инвестору необходимую загрузку.
В этом году форум стартовал 8 октября и завершится 11 октября. Мероприятие состоит из молодежного дня и деловой программы.