Буцаев анонсировал появление инжиниринговых центров по технологиям утилизации товаров

«Первая — экономическая. Без источника возврата инвестиций в отрасль инвестиции не придут. Краеугольным камнем здесь стало принятие инициативы, связанной с изменением института расширенной ответственности производителей (РОП). Вторым препятствующим элементом была невозможность работы с большими объемами данных в связи с разными источниками статистической информации. Было принято ключевое решение построить систему, которая объединит все данные от разных отходообразователей в единый реестр. Третья проблема — технологическая. Инжиниринг производимых продуктов должен быть нацелен на их дальнейшую эффективную переработку. Это задача глобальная и очень интересная», — заявил на пленарном заседании Буцаев.