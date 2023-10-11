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Posted 11 октября 2023, 19:59

Published 11 октября 2023, 19:59

Modified 11 октября 2023, 19:59

Updated 11 октября 2023, 19:59

Глава РЭО Буцаев пообещал создание 19 тысяч рабочих мест в отрасли обращения с ТКО

11 октября 2023, 19:59
Гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сообщил, что благодаря экономике замкнутого цикла удастся создать свыше 19 тысяч прямых рабочих мест, также дополнительные места появятся и в смежных отраслях.

Как сообщает bel.ru, глава компании обсудил перспективы развития кадрового потенциала для экономики замкнутого цикла с руководителями авторитетных отечественных университетов и представителями корпораций в рамках сессии «Корпоративное образование: человеческий капитал как основа устойчивого развития», которая проходила на Российском экологическом форуме (РЭФ) 10 октября.

«Рынок для молодых специалистов фактически открытый, беспрецедентно широкий. Рынок колоссальный по емкости: мы говорим о 19 тысячах только прямых рабочих мест, которые будут созданы в нашей отрасли до 2030 года. А скорее всего, можно будет применить мультипликатор три к этой цифре. Потому что принципиально многих из наших смежников также развиваем за счет развития собственных бизнесов. И, конечно же, мы можем предложить крайне конкурентоспособные условия не только финансовые, но в том числе и касающиеся роста образования или уровня технической компетенции практически по всему сроку востребованности специалистов. Потому что мы видим, насколько серьезно меняются технологии в нашем секторе и насколько в этом отношении сектор становится высокотехнологичным. Поэтому агитирую всех за то, чтобы становиться частью экономики замкнутого цикла», — заявил глава Российского экологического оператора.

Помимо этого, Буцаев сообщил о реализации инициатив по подготовке кадров в сфере экономики замкнутого цикла и отрасли обращения с отходами. Такие программы РЭО запустил при поддержке НИТУ МИСиС и РЭУ имени Г. В. Плеханова. Также речь шла о консорциуме, объединившем 40 наиболее авторитетных вузов страны, таких как МГТУ имени Н. Э. Баумана и МГУ имени М. В. Ломоносова.

В рамках сессии обсуждались новые тенденции и перспективы корпоративного образования в РФ, стремление корпоративных университетов выступить в качестве альтернативы традиционным академическим вузам для формирования особых профессиональных компетенций, а также алгоритмы накопления и передачи унифицированных знаний, умений и навыков в новых форматах.

#Общество
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