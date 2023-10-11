В пермском ХК «Молот» сменились главный и старший тренеры

Posted 11 октября 2023, 10:34
Published 11 октября 2023, 10:34
Modified 11 октября 2023, 10:37
Updated 11 октября 2023, 10:37
В тренерском штабе пермского хоккейного клуба «Молот» вновь произошли изменения. Главным тренером назначен Павел Зубов, ранее исполнявший обязанности старшего тренера команды. На пост старшего тренера выбран Роберт Харисов.
В тренерском штабе остаются тренер вратарей Дмитрий Хомутов и тренер по физподготовке Александр Бессонов. В пресс-службе «Молота» сообщают также, что к команде также присоединился видеотренер Игорь Макаров.