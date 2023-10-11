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Posted 11 октября 2023, 10:34

Published 11 октября 2023, 10:34

Modified 11 октября 2023, 10:37

Updated 11 октября 2023, 10:37

В пермском ХК «Молот» сменились главный и старший тренеры

11 октября 2023, 10:34

Павел Зубов официально назначен главным тренером пермского ХК «Молот»

Сюжет
Кадровые перестановки
Две недели назад мужчина был назначен старшим тренером.

В тренерском штабе пермского хоккейного клуба «Молот» вновь произошли изменения. Главным тренером назначен Павел Зубов, ранее исполнявший обязанности старшего тренера команды. На пост старшего тренера выбран Роберт Харисов.

В тренерском штабе остаются тренер вратарей Дмитрий Хомутов и тренер по физподготовке Александр Бессонов. В пресс-службе «Молота» сообщают также, что к команде также присоединился видеотренер Игорь Макаров.

В пермском ХК «Молот» назначили старшего тренера
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#Спорт#Кадровые перестановки#Пермь#Хоккей#Молот
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