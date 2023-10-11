Малые и средние предприятия смогут получать микрозаймы онлайн в упрощенном режиме

На территории 84 регионов Российской Федерации действует 136 ГМФО, находящихся в сфере мониторинга корпорации; 92 из них являются региональными и 44 — муниципальными организациями. Минэкономразвития, создавшее ГМФО, является координатором их деятельности, а муниципальные образования и регионы являются их учредителями. В ГМФО доступно микрокредитование на сумму, не превышающую 5 млн рублей, на срок до 3 лет по сниженным ставкам (средневзвешенная ставка на текущий год равна 5,8%). Они были созданы для оказания поддержки малому и среднему предпринимательству и самозанятым за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.