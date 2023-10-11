Малые и средние предприятия смогут получать микрозаймы онлайн в упрощенном режиме

Posted 11 октября 2023, 08:24
Published 11 октября 2023, 08:24
Modified 11 октября 2023, 08:24
Updated 11 октября 2023, 08:24
Воспользовавшись возможностями нового сервиса, запущенного на цифровой платформе МСП.РФ, от государства можно получить финансовую поддержку на льготных условиях. Среди первых пользователей сервиса, уже оформивших 42 займа на общую сумму 128 млн рублей, владельцы гостиничного бизнеса, производственных предприятий, заведений общественного питания и торговых компаний, пишет tass.ru.
Пользователи нового сервиса могут оставить заявку на микрозаем, представив единый пакет документов, в ряде субъектов федерации сокращенный вдвое. Заявку гарантированно рассмотрят в течение пяти календарных дней. Предпринимателям предоставляется полный перечень оснований для отказа с указанием причин. Для оформления займа не нужно посещать офис государственной микрофинансовой организации (ГМФО), так как все происходит в режиме онлайн. Отследить статус заявки также можно при помощи сервиса. Владельцы малых и средних предприятий проходят автоматическую проверку на стоп-факторы, при этом используются данные цифрового профиля, которые включают 1200 бизнес-параметров.
Согласно информации, озвученной гендиректором Корпорации МСП Александром Исаевичем, теперь в режиме онлайн можно оформить займы по сокращенному и стандартному для всех регионов пакету документов и бизнес-процессов. Займы для предпринимателей из всех регионов страны будут оформляться в сжатые сроки, а отказы в их выдаче будут сопровождаться объяснением причины. Бизнесмены Российской Федерации от Калининграда до Владивостока теперь находятся в равных условиях во время оформления микрозаймов.
Александр Исаевич подчеркнул, что крупнейшие государственные МФО в регионах уже ведут работу по планированию микрокредитования предприятий малого и среднего бизнеса через новый интернет-сервис. Например, в Республике Татарстан, Удмуртии и Башкортостане, а также в Иркутской и Саратовской областях владельцам малых и средних предприятий до конца года планируют к выдаче не менее 1 млрд рублей в рамках микрозаймов.
Включение государственных МФО в состав участников НГС, координатором которой является Корпорация МСП позволило изменить требования, предъявляемые к ним и их деятельности. Таким образом, стало возможно оформление микрозаймов по упрощенной схеме.
На территории 84 регионов Российской Федерации действует 136 ГМФО, находящихся в сфере мониторинга корпорации; 92 из них являются региональными и 44 — муниципальными организациями. Минэкономразвития, создавшее ГМФО, является координатором их деятельности, а муниципальные образования и регионы являются их учредителями. В ГМФО доступно микрокредитование на сумму, не превышающую 5 млн рублей, на срок до 3 лет по сниженным ставкам (средневзвешенная ставка на текущий год равна 5,8%). Они были созданы для оказания поддержки малому и среднему предпринимательству и самозанятым за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.
Модернизация системы бизнес-кредитования, входящая в список задач, реализуемых в соответствии с планами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», проводится под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.