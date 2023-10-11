Мэр Москвы: в результате ЧП на станции метро «Печатники» пострадали пять человек

Ранее в московском метро произошло столкновение двух поездов. Согласно свидетельствам очевидцев, один состав врезался в другой, и на станции возникло задымление. На место ЧП прибыли экстренные службы. Движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Люблино» до «Дубровки» временно приостановлено.