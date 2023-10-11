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Posted 11 октября 2023,, 10:44

Published 11 октября 2023,, 10:44

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Мэр Москвы: в результате ЧП на станции метро «Печатники» пострадали пять человек

11 октября 2023, 10:44
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате происшествия на станции метро «Печатники» пострадали пять человек.

По словам Собянина, все пятеро пострадавших были доставлены в больницы, где им оказывается необходимая помощь. Отмечается, что машинист, который оказался зажатым в кабине поезда, получил перелом ноги, пишет ridus.ru.

Ранее в московском метро произошло столкновение двух поездов. Согласно свидетельствам очевидцев, один состав врезался в другой, и на станции возникло задымление. На место ЧП прибыли экстренные службы. Движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Люблино» до «Дубровки» временно приостановлено.

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