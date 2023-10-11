Мэр Москвы: в результате ЧП на станции метро «Печатники» пострадали пять человек

Posted 11 октября 2023,, 10:44
Published 11 октября 2023,, 10:44
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам Собянина, все пятеро пострадавших были доставлены в больницы, где им оказывается необходимая помощь. Отмечается, что машинист, который оказался зажатым в кабине поезда, получил перелом ноги, пишет ridus.ru.
Ранее в московском метро произошло столкновение двух поездов. Согласно свидетельствам очевидцев, один состав врезался в другой, и на станции возникло задымление. На место ЧП прибыли экстренные службы. Движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Люблино» до «Дубровки» временно приостановлено.