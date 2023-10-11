РЖД увеличили объемы перевозок морепродуктов из Приморья почти на 18%

В сентябре текущего года из Приморского края по железной дороге было отправлено 76 тысяч тонн рыбной продукции, что означает увеличение на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.