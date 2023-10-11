В Пермь из новых регионов России вернулись приставы после долгой командировки

О новых командировках в 2023 году в пресс-службе — о них сообщают им по факту. В прошлый раз командировка приставов была организована в конце 2022 года. Релиз о возвращении из новых регионов был опубликован 1 февраля 2023 года. Точное количество приставов, которые были в командировке, в ГУФССП не называли, но на фото в публикации было 14 человек.