В Пермь из новых регионов России вернулись приставы после долгой командировки

Posted 11 октября 2023, 07:32
Published 11 октября 2023, 07:32
Modified 11 октября 2023, 07:36
Updated 11 октября 2023, 07:36
В Пермь из командировок в новые регионы вернулись приставы. В пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что это была первая подобная командировка сотрудников в 2023 году. Три пристава работали в новых регионах в течение четырех месяцев. Они следили за порядком в подразделениях службы и судах, а также обучали коллег.
О новых командировках в 2023 году в пресс-службе — о них сообщают им по факту. В прошлый раз командировка приставов была организована в конце 2022 года. Релиз о возвращении из новых регионов был опубликован 1 февраля 2023 года. Точное количество приставов, которые были в командировке, в ГУФССП не называли, но на фото в публикации было 14 человек.