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Posted 11 октября 2023, 07:32

Published 11 октября 2023, 07:32

Modified 11 октября 2023, 07:36

Updated 11 октября 2023, 07:36

В Пермь из новых регионов России вернулись приставы после долгой командировки

11 октября 2023, 07:32
Сюжет
Военная операция на Украине
В присоединенных субъектах работали три сотрудника из Прикамья.

В Пермь из командировок в новые регионы вернулись приставы. В пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что это была первая  подобная командировка сотрудников в 2023 году. Три пристава работали в новых регионах в течение четырех месяцев. Они следили за порядком в подразделениях службы и судах, а также обучали коллег.

О новых командировках в 2023 году в пресс-службе — о них сообщают им по факту. В прошлый раз командировка приставов была организована в конце 2022 года. Релиз о возвращении из новых регионов был опубликован 1 февраля 2023 года. Точное количество приставов, которые были в командировке, в ГУФССП не называли, но на фото в публикации было 14 человек.

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#Военная операция на Украине#Приставы#Пермь#Командировка
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