properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября 2023,, 06:35

Published 11 октября 2023,, 06:35

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Жителей Башкортостана осудили за кражи в Пермском крае

11 октября 2023, 06:35
Два члена организованной преступной группы были признаны виновными в совершении мошенничества с водителями грузовиков. Об этом сообщил представитель Свердловского Управления МВД Валерий Горелых.

Преступники украли медную проволоку, катанку и кабели у водителей фур и сотрудников транспортных компаний. Они действовали на территории Свердловской области и Пермского края, но являлись жителями Башкортостана, пишет ИА «УралПолит.ru».

Общая стоимость похищенного металла составила более 10 миллионов рублей. У обоих преступников уже есть судимости по аналогичным делам. Один из них будет отбывать наказание в колонии 3,5 года, другой — 4,6 года. Также был задержан еще один соучастник, его дело будет рассмотрено отдельно.

Подпишитесь
В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров
Сегодня, 10:20
Опять эвакуировали одну из пермских школ. В Минтербезе раскрыли причину
Сегодня, 11:01
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
Сегодня, 09:23
В дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы
Сегодня, 11:01
Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru
Сегодня, 06:38
Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора
Сегодня, 02:00