Жителей Башкортостана осудили за кражи в Пермском крае

Posted 11 октября 2023,, 06:35
Published 11 октября 2023,, 06:35
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Преступники украли медную проволоку, катанку и кабели у водителей фур и сотрудников транспортных компаний. Они действовали на территории Свердловской области и Пермского края, но являлись жителями Башкортостана, пишет ИА «УралПолит.ru».
Общая стоимость похищенного металла составила более 10 миллионов рублей. У обоих преступников уже есть судимости по аналогичным делам. Один из них будет отбывать наказание в колонии 3,5 года, другой — 4,6 года. Также был задержан еще один соучастник, его дело будет рассмотрено отдельно.