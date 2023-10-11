Жителей Башкортостана осудили за кражи в Пермском крае

Общая стоимость похищенного металла составила более 10 миллионов рублей. У обоих преступников уже есть судимости по аналогичным делам. Один из них будет отбывать наказание в колонии 3,5 года, другой — 4,6 года. Также был задержан еще один соучастник, его дело будет рассмотрено отдельно.