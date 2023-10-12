Организатора схемы мошенничества с кредитами осудили в Перми на восемь лет колонии

По словам одной из потерпевших, Елены Гусевой, она потеряла в «Содействии» 200 тыс. рублей. Женщина говорит, что ее дочь взяла кредит, а теперь сама Елена платит его, ежемесячно будет отдавать по 18 тыс. рублей до 2026 года. Мошенники убеждали и говорили, что выплатят весь кредит за нее, обещали небольшие проценты, но ничего не выплатили. Пермячка ждала исполнения их обещаний с 2017 года. Злоумышленники скрывались от женщины, она два года до начала расследования (с 2017 по 2019 год) бегала за ними и пыталась добиться справедливости.