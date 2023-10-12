Организатора схемы мошенничества с кредитами осудили в Перми на восемь лет колонии

Posted 12 октября 2023, 06:17
Published 12 октября 2023, 06:17
Modified 12 октября 2023, 11:24
Updated 12 октября 2023, 11:24
Ленинский районный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Константина Каменева, генерального директора Центра развития социальных проектов Пермского края «Содействие».
Каменеву назначили восемь лет колонии общего режима и штраф на сумму 600 тыс. рублей, сообщает журналист Properm.ru из зала суда. Он был взят под стражу сразу после приговора. «Это был рейдерский захват, мы хотели помогать людям, — сообщил перед вынесением приговора журналисту Properm.ru Каменев. — Наши клиенты готовы были ждать выплат, но четверо из них не выдержали и обратились в правоохранительные органы».
По словам одной из потерпевших, Елены Гусевой, она потеряла в «Содействии» 200 тыс. рублей. Женщина говорит, что ее дочь взяла кредит, а теперь сама Елена платит его, ежемесячно будет отдавать по 18 тыс. рублей до 2026 года. Мошенники убеждали и говорили, что выплатят весь кредит за нее, обещали небольшие проценты, но ничего не выплатили. Пермячка ждала исполнения их обещаний с 2017 года. Злоумышленники скрывались от женщины, она два года до начала расследования (с 2017 по 2019 год) бегала за ними и пыталась добиться справедливости.
Мужчина свою вину в содеянном не признает полностью. Он обвинялся в обмане 81 клиента в в Перми, Сургуте, Екатеринбурге и других городах. Общая сумма ущерба по материалам дела составляет более 48 млн 63 тыс. рублей. Судить Каменева начали в декабре прошлого года.
Расследование уголовного дела шло в главном следственном управлении главка МВД России по Пермскому краю с 2019 года, когда клиенты «Содействия» начали обращаться в правоохранительные органы и в СМИ. Как сообщали тогда граждане, с начала года им начали задерживать выплаты по договорам. В 2021 году в рамках расследования уголовного дела о создании финансовой пирамиды Каменев был задержан.
Людям в Пермском крае и в других регионах России предлагали «софинансировать кредит», центр якобы брал на себя часть задолженности. В рамках программы «софинансирования» предлагалось взять на себя обязательства по кредитному договору за плату в размере 55-75% от остатка задолженности.
То есть, людям предлагалось взять некую сумму в официальном банке, 70% от нее передать в «Содействие», которое обязалось погасить весь кредит. Остальными деньгами клиент центра мог пользоваться по собственному усмотрению. Однако, что-то пошло не так, и банки перестали получать своевременное погашение задолженностей, тогда в СМИ Каменев пояснял это проблемами с налоговой.
Тогда же, в 2019 году, Арбитражный суд Пермского края признал требования ИФНС к Каменеву и «Содействию» о понуждении к изменению названия, поскольку фирменное наименование центра до смешения совпадало с известным брендом коммерческого банка. Кроме того, по решению суда центр должен был изменить фирменное наименование на иное, не содержащее указание о принадлежности к Пермскому краю. Название компании так и не было изменено.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», «Содействие» отнесено в негативный список, как компания, не предоставляющая налоговую отчетность и предоставившая в налоговую недостоверные данные. Кроме того, в картотеках суда есть сведения о множестве гражданских и арбитражных исков клиентов банков, а также от пермских СМИ, которым «Содействие» не оплатило рекламные публикации. Также Каменев задолжал за аренду офиса в центре Перми более 700 тыс. рублей.
Как сообщали в августе прошлого года в пресс-центре МВД России, расследование уголовного дела в отношении Каменева было завершено. По версии следствия, с 2013 года обвиняемый привлекал денежные средства граждан от имени инвестиционной компании, не зарегистрированной в установленном порядке. Фирма действовала по принципу финансовой пирамиды. Злоумышленник обещал клиентам ежемесячно выплачивать проценты от суммы вклада в размере, значительно превышающем процентную ставку в действующих банках.
«Для придания своим действиям правдоподобности мужчина арендовал офис в городе Перми и запустил рекламный сайт в интернет. Чтобы заинтересовать большее количество вкладчиков, обвиняемый отдал обещанное вознаграждение первым инвесторам. Однако вскоре все выплаты прекратились. Выяснилось, что некоторые граждане, желая получить прибыль в короткий срок, оформляли кредиты в банках и вкладывали деньги в инвестиционную компанию фигуранта. Суммы вкладов достигали 1,7 млн рублей», — сообщала при передаче дела в суд в декабре прошлого года официальный представитель МВД России Ирина Волк.