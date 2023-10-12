Сотрудники МФЦ помогут жителям Пермского края в получении Госключа

Отметим, что МФЦ Пермского края регулярно становится пионером по внедрению новых цифровых сервисов, в том числе, с использованием искусственного интеллекта. Так, недавно в многофункциональных центрах начался прием заявлений на регистрацию сделок с недвижимостью с помощью сервиса «Цифровой помощник регистратора «ЕВА». Искусственный интеллект был разработан Росреестром с применением нейросетей для автоматического формирования и проверки документов. Пока «ЕВА» работает только с договорами купли-продажи, однако в дальнейшем планируется увеличить число регистрационных действий, доступных для работы в системе.