Сотрудники МФЦ помогут жителям Пермского края в получении Госключа

Posted 12 октября 2023, 12:23
Published 12 октября 2023, 12:23
Modified 17 октября 2023, 10:32
Updated 17 октября 2023, 10:32
МФЦ Пермского края вошел в пилотный проект Минцифры России по очной идентификации граждан в целях оформления сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в мобильном приложении «Госключ».
С помощью электронной подписи можно не выходя из дома или офиса подписывать договора купли-продажи транспортного средства, подавать заявления на осуществление кадастрового учета и регистрацию прав на недвижимость, запрет на действия с недвижимостью без личного участия, исправление ошибок в Едином государственном реестре недвижимости, расторжение брака в случае обоюдного согласия супругов и отсутствия несовершеннолетних детей, регистрацию юридического лица и многое другое.
Как рассказали в краевом МФЦ, сертификат УКЭП могут получить все, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг с внесенным номером телефона.
«Для оформления усиленной электронной подписи необходимо скачать мобильное приложение «Госключ» и подтвердить в нем согласие на получение УКЭП посредством очной идентификации личности в МФЦ. После чего обратиться в любое близлежащее отделение многофункционального центра с российским паспортом для удостоверения личности», - рассказала Наталья Земцова, начальник отдела по работе с органами власти ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».
Отметим, что МФЦ Пермского края регулярно становится пионером по внедрению новых цифровых сервисов, в том числе, с использованием искусственного интеллекта. Так, недавно в многофункциональных центрах начался прием заявлений на регистрацию сделок с недвижимостью с помощью сервиса «Цифровой помощник регистратора «ЕВА». Искусственный интеллект был разработан Росреестром с применением нейросетей для автоматического формирования и проверки документов. Пока «ЕВА» работает только с договорами купли-продажи, однако в дальнейшем планируется увеличить число регистрационных действий, доступных для работы в системе.
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин не раз подчеркивал, что обеспечение жителей доступом к современным цифровым услугам является не просто одной из приоритетных задач краевого Правительства, но и жизненной необходимостью. Ведь возможность получать госуслуги в электронной форме, удаленно – это, в первую очередь, комфортно и безопасно. И поэтому в Пермском крае необходимо развивать цифровые сервисы, внедрять больше уникальных услуг, востребованных у жителей. Также важно опережающими темпами переводить в электронный формат государственные услуги.