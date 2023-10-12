properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября 2023, 13:16

Published 12 октября 2023, 13:16

Modified 12 октября 2023, 13:17

Updated 12 октября 2023, 13:17

У птицефабрики в Кунгурском округе появится новый собственник

12 октября 2023, 13:16
Банк «Траст» закрыл сделку по продаже сельскохозактива.

Банк «Траст» закрыл сделку по продаже птицефабрики «Комсомольская» в Кунгурском округе. Покупатель — ООО «Управление Агроактивами», входящее в ГК «Таврос», сообщают в банке.

Сумма сделки не сообщается.

Птицефабрика «Комсомольская» — производитель полного цикла. Включает комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания ремонтного молодняка и промышленного содержания кур-несушек, цеха сортировки и упаковки яйца. Производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год, которые обеспечивают 2,8 млн голов кур-несушек. Продукция птицефабрики под брендом «Здоровая ферма» продается в 20 субъектах, 90% продаж приходится на крупнейшие федеральные сети.

Напомним, в апреле 2023 года казанское АО «Агросила» завершил покупку птицефабрики «Пермская». Сделка произошла путем покупки 100% акций владельца фабрики — АО «Продо Птицефабрика Пермская». АО «Агросила» входит в группу «Агросила», являющуюся ведущим сельскохозяйственным производителем в Поволжье.

Читайте также:
Птицефабрику из Кунгурского округа может приобрести башкортостанский холдинг
#Экономика#Птицефабрика#Приобретение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика