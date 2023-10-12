У птицефабрики в Кунгурском округе появится новый собственник

Птицефабрика «Комсомольская» — производитель полного цикла. Включает комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания ремонтного молодняка и промышленного содержания кур-несушек, цеха сортировки и упаковки яйца. Производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год, которые обеспечивают 2,8 млн голов кур-несушек. Продукция птицефабрики под брендом «Здоровая ферма» продается в 20 субъектах, 90% продаж приходится на крупнейшие федеральные сети.