У птицефабрики в Кунгурском округе появится новый собственник

Posted 12 октября 2023, 13:16
Published 12 октября 2023, 13:16
Modified 12 октября 2023, 13:17
Updated 12 октября 2023, 13:17
Банк «Траст» закрыл сделку по продаже птицефабрики «Комсомольская» в Кунгурском округе. Покупатель — ООО «Управление Агроактивами», входящее в ГК «Таврос», сообщают в банке.
Сумма сделки не сообщается.
Птицефабрика «Комсомольская» — производитель полного цикла. Включает комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания ремонтного молодняка и промышленного содержания кур-несушек, цеха сортировки и упаковки яйца. Производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год, которые обеспечивают 2,8 млн голов кур-несушек. Продукция птицефабрики под брендом «Здоровая ферма» продается в 20 субъектах, 90% продаж приходится на крупнейшие федеральные сети.
Напомним, в апреле 2023 года казанское АО «Агросила» завершил покупку птицефабрики «Пермская». Сделка произошла путем покупки 100% акций владельца фабрики — АО «Продо Птицефабрика Пермская». АО «Агросила» входит в группу «Агросила», являющуюся ведущим сельскохозяйственным производителем в Поволжье.