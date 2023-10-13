Минобороны: украинские беспилотники атаковали два региона России

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что при падении дрона случилась детонация взрывного устройства. Никто не пострадал. О разрушениях Богомаз не сообщает, однако местные СМИ пишут, что обломки БПЛА упали в районе одного из предприятий — мясокомбината.