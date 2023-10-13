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Posted 13 октября 2023, 02:37

Published 13 октября 2023, 02:37

Modified 13 октября 2023, 02:39

Updated 13 октября 2023, 02:39

Минобороны: украинские беспилотники атаковали два региона России

13 октября 2023, 02:37
Сюжет
Военная операция на Украине
О пострадавших информации нет.

Беспилотники атаковали два региона России. По данным Минобороны, вечером 12 октября нападению с помощью беспилотников подверглись Брянская и Белгородская области. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника самолетного типа.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что при падении дрона случилась детонация взрывного устройства. Никто не пострадал. О разрушениях Богомаз не сообщает, однако местные СМИ пишут, что обломки БПЛА упали в районе одного из предприятий — мясокомбината.

Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения сейчас неизвестны.

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#Общество#Военная операция на Украине
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