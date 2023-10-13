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Posted 13 октября 2023, 02:57

Published 13 октября 2023, 02:57

Modified 13 октября 2023, 05:48

Updated 13 октября 2023, 05:48

Названа дата прощания с пермским футболистом Евгением Ситниковым, разбившимся в ДТП

13 октября 2023, 02:57
Сюжет
Дтп
Смертельная авария случилась два дня назад.

Прощание с бывшим футболистом ФК «Амкар Пермь» состоится в эту субботу — 14 октября. Оно пройдет в манеже около стадиона «Звезда». Попрощаться с Евгением Ситниковым может любой желающий, вход на мероприятие открыт с 12:00 до 13:00.

Евгений Ситников был в одном автомобиле еще с тремя пермскими футболистами — Кириллом Кочетовым, Кириллом Мыльниковым и Денисом Федорочевым. Кочетов, который был за рулем, после аварии впал в кому. Другие два спортсмена избежали серьезных травм.

По данным краевого МВД, ДТП случилось 11 октября в 22:00 на дороге Горнозаводск — граница Свердловской области. Автомобиль LADA Priora с футболистами вылетел на полосу встречного движения и врезался в «Газель». Евгений Ситников скончался на месте.

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#Спорт#Дтп#Пермь#Амкар
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