Названа дата прощания с пермским футболистом Евгением Ситниковым, разбившимся в ДТП

Posted 13 октября 2023, 02:57
Published 13 октября 2023, 02:57
Modified 13 октября 2023, 05:48
Updated 13 октября 2023, 05:48
Прощание с бывшим футболистом ФК «Амкар Пермь» состоится в эту субботу — 14 октября. Оно пройдет в манеже около стадиона «Звезда». Попрощаться с Евгением Ситниковым может любой желающий, вход на мероприятие открыт с 12:00 до 13:00.
Евгений Ситников был в одном автомобиле еще с тремя пермскими футболистами — Кириллом Кочетовым, Кириллом Мыльниковым и Денисом Федорочевым. Кочетов, который был за рулем, после аварии впал в кому. Другие два спортсмена избежали серьезных травм.
По данным краевого МВД, ДТП случилось 11 октября в 22:00 на дороге Горнозаводск — граница Свердловской области. Автомобиль LADA Priora с футболистами вылетел на полосу встречного движения и врезался в «Газель». Евгений Ситников скончался на месте.