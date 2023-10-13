Названа дата прощания с пермским футболистом Евгением Ситниковым, разбившимся в ДТП

Евгений Ситников был в одном автомобиле еще с тремя пермскими футболистами — Кириллом Кочетовым, Кириллом Мыльниковым и Денисом Федорочевым. Кочетов, который был за рулем, после аварии впал в кому. Другие два спортсмена избежали серьезных травм.