Пермский университет обжалует решение суда о выплатах бывшим сотрудникам

«Поскольку приказ от 19 января 2023 года не соответствовал внутренним локальным актам, основополагающим принципам справедливости в оплате труд и сложившейся в университете практике, и. о. ректора И. А. Германов уже своим приказом ограничил срок его действия периодом 28 февраля 2023 года. В дальнейшем стимулирование работников, подавших иски, продолжилось на основании ежемесячных приказов с учетом оценки результатов их труда. Таким образом мы не можем согласиться с решением суда и, безусловно, будем подавать на него апелляционную жалобу» — резюмируют в вузе.