Пермский университет обжалует решение суда о выплатах бывшим сотрудникам

Posted 13 октября 2023, 10:41
Published 13 октября 2023, 10:41
Modified 13 октября 2023, 10:42
Updated 13 октября 2023, 10:42
Пермский государственный национальный исследовательский университет обжалует решение Дзержинского районного суда Перми от 6 октября о возврате задолженности по стимулирующим выплатам бывшим сотрудникам университета. Позицию ПГНИУ в суде озвучила пресс-служба вуза.
Пермский университет не согласен с решением суда, поскольку стимулирующие выплаты сотрудникам, обратившимся в суд, были установлены в нарушение сложившейся практики стимулирования сотрудников ПГНИУ. Приказом, который юристы вуза называют спорным, фактически закреплялась обязанность университета выплачивать стимулирующие выплаты «безотносительно фактической интенсивности и результативности труда работников на неопределенный промежуток времени».
Сомнительным положением в приказе называют основание для выплат — «высокая нагрузка на сотрудников, добросовестное исполнение порученных работ, связанных с уставной деятельностью университета». В то же время, согласно положениям Коллективного договора, необходимо учитывать конкретные критерии, позволяющие оценить результативность и качество труда работников.
Также основанием для начисления стимулирующих выплат является решение двухуровневой комиссии. В случае отсутствия такого решения выплаты являются необоснованными.
Также в университете говорят о том, что позиция вуза совпадает с результата проверки, проведенной региональным управлением Федерального казначейства по запросу УФСБ по Пермскому краю. Аналогичные выплаты за период 2021–2022 гг. были квалифицированы как неправомерное расходование денежных средств.
«Поскольку приказ от 19 января 2023 года не соответствовал внутренним локальным актам, основополагающим принципам справедливости в оплате труд и сложившейся в университете практике, и. о. ректора И. А. Германов уже своим приказом ограничил срок его действия периодом 28 февраля 2023 года. В дальнейшем стимулирование работников, подавших иски, продолжилось на основании ежемесячных приказов с учетом оценки результатов их труда. Таким образом мы не можем согласиться с решением суда и, безусловно, будем подавать на него апелляционную жалобу» — резюмируют в вузе.
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) обязан выплатить 12 бывшим менеджерам в общей сложности 2,01 млн руб. Такое решение принял Дзержинский районный суд Перми по искам экс-сотрудников вуза, сообщает «РБК-Пермь».
В сумму вошли долги 2023 года по стимулирующим надбавкам, проценты за их задержку и компенсация морального вреда. Судебное решение может быть использовано против бывшего ректора Дмитрия Красильникова, в действиях в 2021–2022 годы которого выявлены финансовые нарушения при назначении доплат подчиненным.
Наибольшую сумму в 401,07 тыс. руб. решено взыскать в пользу экс-начальника отдела по управлению кампусом Дениса Реминюка. Теща Реминюка, в прошлом начальник планово-экономического управления (ПЭУ) Наталья Шехмаметьева отсудила 158,01 тыс. руб. Остальным десяти истцам отмерено от 17,5 тыс. до 344,2 тыс. рублей. Всего решено взыскать с ПГНИУ свыше 2,01 млн рублей.
Весной сотрудники ПГНИУ подали 12 исков в Дзержинской суд, потребовав у руководства вуза выплатить полагающиеся им надбавки к зарплате. Выплаты, по словам истцов, прекратились с марта — после того, как должность и. о. ректора университета занял Игорь Германов.
В суд обратились представители не преподавательского состава, как действующие, так и уволившиеся. Это представители бухгалтерии, учебно-методического управления, контрактной службы, планово-экономического отдела и других.
Выплаты были введены приказом ректора от 19 января 2023 года. Они обосновывались как надбавка за высокую интенсивность труда из внебюджетных централизованных средств и выплачивались «за высокую интенсивность труда, сложность и напряженность работы, особо важные, сложные и срочные работы, особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения Университета». Надбавку согласно приказу сотрудники получили только в январе и феврале, а с марта 2023 года, после того как университет возглавил и. о. ректора Игорь Германов, выплату прекратили.