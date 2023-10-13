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Posted 13 октября, 11:42

Published 13 октября, 11:42

Modified 31 октября, 11:49

Updated 31 октября, 11:49

РЖД и ЯНАО будут совместно развивать железнодорожную инфраструктуру региона

РЖД и ЯНАО будут совместно развивать железнодорожную инфраструктуру региона

13 октября 2023, 11:42
Фото: 1MI
ОАО «РЖД» и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа заключили соглашение о сотрудничестве в развитии железнодорожной инфраструктуры в данном регионе с целью увеличения её пропускной и провозной способности для удовлетворения растущих потребностей в транспортных перевозках.

Соответствующее соглашение о намерениях было подписано сегодня в Москве генеральным директором и председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.

Правительство ЯНАО планирует предоставить налоговые льготы в отношении объектов недвижимости компании в течение ближайших трех лет. ОАО «РЖД» направит высвобожденные в результате налоговой льготы средства на развитие железнодорожной инфраструктуры в этом автономном округе.

Конкретный перечень мероприятий, которые будут финансироваться в рамках данного соглашения, будет разрабатываться сторонами совместно.

«Подписанное соглашение позволит нам совместно с регионом обеспечить необходимое финансирование для модернизации железной дороги», — отметил Олег Белозёров.

«Эти договоренности сегодня являются еще одним важным этапом в развитии железнодорожной инфраструктуры в данном регионе. Совместная работа Ямала и РЖД по модернизации железнодорожного участка Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево позволит повысить характеристики эксплуатации этой линии и поддерживать стабильность перевозок в условиях увеличивающегося грузопотока. Мы благодарны руководству компании за их активное участие в создании комфортных условий для перевозки пассажиров», — подчеркнул Дмитрий Артюхов.

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