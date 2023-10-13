Следствие провело осмотр места происшествия со смертельным исходом на «Уралкалии»

Posted 13 октября 2023, 12:11
Published 13 октября 2023, 12:11
Modified 13 октября 2023, 12:13
Updated 13 октября 2023, 12:13
В Березниках продолжается расследование случаи гибели на руднике «Уралкалия». Следователи спустились под землю для осмотра места происшествия, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Под землю, к месту происшествия, после проведения дегазации в стволе шахты, спустились следователь территориального следственного отдела и следователь-криминалист следственного управления. Там они провели осмотр. В ходе проведения проверочных мероприятий следователем изъята интересующая следствие документация, опрошены очевидцы происшествия. Продолжается поведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти погибшего.
Предварительно установлено, что поздним вечером 11 октября в одном из стволов шахты на Усть-Яйвинском руднике БКПРУ-3 произошел выброс газа и обрушение породы. В это время в шахте находились двое рабочих. Один из них сообщил о происшествии и самостоятельно поднялся из шахты. Второй был поднят из шахты горно-спасательной командой, но, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался.
Следственными органами продолжается проведение проверки по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть работника промышленного предприятия. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.