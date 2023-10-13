Следствие провело осмотр места происшествия со смертельным исходом на «Уралкалии»

Предварительно установлено, что поздним вечером 11 октября в одном из стволов шахты на Усть-Яйвинском руднике БКПРУ-3 произошел выброс газа и обрушение породы. В это время в шахте находились двое рабочих. Один из них сообщил о происшествии и самостоятельно поднялся из шахты. Второй был поднят из шахты горно-спасательной командой, но, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался.