properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября 2023, 12:11

Published 13 октября 2023, 12:11

Modified 13 октября 2023, 12:13

Updated 13 октября 2023, 12:13

Следствие провело осмотр места происшествия со смертельным исходом на «Уралкалии»

13 октября 2023, 12:11
Продолжается проведение проверок и экспертиз.

В Березниках продолжается расследование случаи гибели на руднике «Уралкалия». Следователи спустились под землю для осмотра места происшествия, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Под землю, к месту происшествия, после проведения дегазации в стволе шахты, спустились следователь территориального следственного отдела и следователь-криминалист следственного управления. Там они провели осмотр. В ходе проведения проверочных мероприятий следователем изъята интересующая следствие документация, опрошены очевидцы происшествия. Продолжается поведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти погибшего.

Предварительно установлено, что поздним вечером 11 октября в одном из стволов шахты на Усть-Яйвинском руднике БКПРУ-3 произошел выброс газа и обрушение породы. В это время в шахте находились двое рабочих. Один из них сообщил о происшествии и самостоятельно поднялся из шахты. Второй был поднят из шахты горно-спасательной командой, но, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался.

Следственными органами продолжается проведение проверки по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть работника промышленного предприятия. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также:
Прокуратура сообщила причину гибели рабочего на шахте «Уралкалия» в Березниках
#Происшествия#Березники#Уралкалий#Су скр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика