Стоимость автомобильных перевозок грузов в России выросла на 41,1% за последний год

Маргарита Табунова, директор по транспортным операциям FM Logistic в России, отмечает, что в этой сфере наблюдается нехватка предложения. Недостаток водителей, транспорта и запчастей влияет на ситуацию. Кроме того, повышение цен на бензин, снижение курса рубля и изменение ставки рефинансирования также способствуют снижению предложения. В ближайшие месяцы тарифы на автомобильные перевозки могут продолжить расти, пишет ИА «УралПолит.ru».