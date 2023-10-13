properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября 2023,, 08:07

Published 13 октября 2023,, 08:07

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Стоимость автомобильных перевозок грузов в России выросла на 41,1% за последний год

13 октября 2023, 08:07
Цены на перевозку грузов автомобилями в России значительно выросли за последний год. По данным ATI.SU, стоимость таких перевозок увеличилась на 41,1%. Этот рост связан с растущим спросом на данную услугу.

Маргарита Табунова, директор по транспортным операциям FM Logistic в России, отмечает, что в этой сфере наблюдается нехватка предложения. Недостаток водителей, транспорта и запчастей влияет на ситуацию. Кроме того, повышение цен на бензин, снижение курса рубля и изменение ставки рефинансирования также способствуют снижению предложения. В ближайшие месяцы тарифы на автомобильные перевозки могут продолжить расти, пишет ИА «УралПолит.ru».

Игорь Чернышев, директор по развитию бизнеса SOTA Logistic, прогнозирует, что до конца 2023 года цены на автомобильные перевозки еще поднимутся на 15%. Возможен дефицит предложения и в этой сфере.

В прошлом году объем грузоперевозок отечественных авиакомпаний сократился на 59%. Общий объем грузов, перевезенных воздушным путем, составил около 600 тонн. Аналитик Михаил Бурмистров полагает, что это связано с введением западных санкций.

Подпишитесь
В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров
Сегодня, 10:20
Опять эвакуировали одну из пермских школ. В Минтербезе раскрыли причину
Сегодня, 11:01
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
Сегодня, 09:23
В дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы
Сегодня, 11:01
Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru
Сегодня, 06:38
Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора
Сегодня, 02:00