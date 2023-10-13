Стоимость автомобильных перевозок грузов в России выросла на 41,1% за последний год

Posted 13 октября 2023,, 08:07
Published 13 октября 2023,, 08:07
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Маргарита Табунова, директор по транспортным операциям FM Logistic в России, отмечает, что в этой сфере наблюдается нехватка предложения. Недостаток водителей, транспорта и запчастей влияет на ситуацию. Кроме того, повышение цен на бензин, снижение курса рубля и изменение ставки рефинансирования также способствуют снижению предложения. В ближайшие месяцы тарифы на автомобильные перевозки могут продолжить расти, пишет ИА «УралПолит.ru».
Игорь Чернышев, директор по развитию бизнеса SOTA Logistic, прогнозирует, что до конца 2023 года цены на автомобильные перевозки еще поднимутся на 15%. Возможен дефицит предложения и в этой сфере.
В прошлом году объем грузоперевозок отечественных авиакомпаний сократился на 59%. Общий объем грузов, перевезенных воздушным путем, составил около 600 тонн. Аналитик Михаил Бурмистров полагает, что это связано с введением западных санкций.