Тиражирование фейков обсудили на форуме «История для будущего. Россия и Беларусь»

Об этом сообщил первый замглавы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин на международном форуме «История для будущего. Россия и Беларусь». Он рассказал, что всплеск фейков был во время пандемии, в результате чего в России начали создаваться платформы против ложной информации, ресурсы с официальными данными, была запущена маркировка фейков и автоматизация их выявления. При этом, отметил Истомин, те, кому выгодна дезинформация, также постоянно совершенствуют технологии создания и распространения лжи, передает 56orb.ru.