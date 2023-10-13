Тиражирование фейков обсудили на форуме «История для будущего. Россия и Беларусь»

Posted 13 октября 2023, 11:01
Published 13 октября 2023, 11:01
Modified 13 октября 2023, 11:01
Updated 13 октября 2023, 11:01
Об этом сообщил первый замглавы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин на международном форуме «История для будущего. Россия и Беларусь». Он рассказал, что всплеск фейков был во время пандемии, в результате чего в России начали создаваться платформы против ложной информации, ресурсы с официальными данными, была запущена маркировка фейков и автоматизация их выявления. При этом, отметил Истомин, те, кому выгодна дезинформация, также постоянно совершенствуют технологии создания и распространения лжи, передает 56orb.ru.
«В 2023 году мы выявили следующие форматы вбросов: в половине случаев для обмана использовались недостоверные текстовые сообщения. Кроме того, при создании 30% фейков применялись архивные фото и видео, не имеющие отношения к актуальным событиям», — говорит Кирилл Истомин.
Кроме того, авторы вредоносных материалов также использовали поддельные документы — такая технология встречалась в восьми процентах случаев. По словам Истомина, особую осторожность нужно проявлять к дипфейкам и генерации голоса — сейчас мы фиксируем 0,1% таких фейков, но с учетом развития нейросетей эта доля может увеличиться.
Эксперт подчеркнул, что для борьбы с фейками недостаточно просто их удалять и маркировать, необходим системный подход. По его словам, нужно максимально информировать людей по волнующим темам, отвечать на их вопросы, а также формировать с детства привычки не принимать поспешных решений, перепроверять информацию.
Значимость технологического развития для противодействия фейкам подтвердил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.
«Мы не можем недооценивать технологические аспекты изменений, которые имеют двойственную природу. Дипфейков будет все больше и больше. Уже сейчас методы создания поддельного медиаконтента активно применяются в кинематографе. Эти технологии могут использоваться и в целях дезинформации», — отметил он.
В дискуссии также участвовали блогеры и представители крупных телеграм-каналов.