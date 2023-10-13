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Posted 13 октября 2023, 08:05

Published 13 октября 2023, 08:05

Modified 13 октября 2023, 10:49

Updated 13 октября 2023, 10:49

«Тренируюсь шесть раз в неделю». Пермский врач стал вице-чемпионом мира по каратэ

13 октября 2023, 08:05

Пермский врач Даниил Субботин стал вице-чемпионом мира по каратэ

Сюжет
Медицина в Прикамье
Пермяк устроился работать в больницу год назад.

Участковый терапевт пермской городской поликлиники №5 Даниил Субботин получил две медали на чемпионате мира по сетокан каратэ. В команде с пермяками Максимом Вотяковым и Евгением Ханецким врач взял золотую медаль, а в индивидуальной программе получил серебряную медаль, став вице-чемпионом мира.

Соревнования проходили в Республике Маврикий — это островное государство в юго-западной части Индийского океана. В них принимали участие спортсмены из 20 стран.

Даниил Субботин пояснил, что занимается каратэ около 20 лет. Он совмещал тренировки с учебой в школе и медуниверситете. Год назад он устроился работать в больницу участковым терапевтом: «Сейчас совмещаю тренировки с работой — у меня получается. Спорт вообще помогает хорошо структурировать время. Тренируюсь шесть раз в неделю по два часа, то есть почти ежедневно».

Врач включен в список сборной России. Первую золотую медаль он завоевал на чемпионате мира в Италии в 2017 году за первое место в индивидуальном ката. В 2019 году на чемпионате мира в Португалии занял первые места в командном и индивидуальном зачетах. Затем был перерыв в международных соревнованиях в связи с пандемией COVID-19.

Главврач больницы Ольга Сластихина отметила, что увлечение спортом идет на пользу доктору. Увлеченный спортом человек старается достичь высоких результатов во всем.

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#Спорт#Медицина в Прикамье#Пермь#Больница
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