«Тренируюсь шесть раз в неделю». Пермский врач стал вице-чемпионом мира по каратэ

Пермский врач Даниил Субботин стал вице-чемпионом мира по каратэ

Сюжет Медицина в Прикамье

Пермяк устроился работать в больницу год назад.

Участковый терапевт пермской городской поликлиники №5 Даниил Субботин получил две медали на чемпионате мира по сетокан каратэ. В команде с пермяками Максимом Вотяковым и Евгением Ханецким врач взял золотую медаль, а в индивидуальной программе получил серебряную медаль, став вице-чемпионом мира. Соревнования проходили в Республике Маврикий — это островное государство в юго-западной части Индийского океана. В них принимали участие спортсмены из 20 стран. Даниил Субботин пояснил, что занимается каратэ около 20 лет. Он совмещал тренировки с учебой в школе и медуниверситете. Год назад он устроился работать в больницу участковым терапевтом: «Сейчас совмещаю тренировки с работой — у меня получается. Спорт вообще помогает хорошо структурировать время. Тренируюсь шесть раз в неделю по два часа, то есть почти ежедневно». Врач включен в список сборной России. Первую золотую медаль он завоевал на чемпионате мира в Италии в 2017 году за первое место в индивидуальном ката. В 2019 году на чемпионате мира в Португалии занял первые места в командном и индивидуальном зачетах. Затем был перерыв в международных соревнованиях в связи с пандемией COVID-19. Главврач больницы Ольга Сластихина отметила, что увлечение спортом идет на пользу доктору. Увлеченный спортом человек старается достичь высоких результатов во всем. Читайте также: В Чайковском откроют третью в Прикамье вертолетную площадку для санавиации Прокуратура начала проверку больницы в Перми из-за упавшего лифта с пациентами В пермской больнице сорвался лифт с 14 людьми внутри. Есть пострадавшие