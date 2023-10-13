В России планируется изменить статус магистратуры в системе высшего образования

Как сообщают «Новые известия», ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в 2023-2026 учебных годах в некоторых вузах, например, МГПУ, Санкт-Петербургский горный университет, Томский госуниверситет. В новой системе предлагается установить базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное — аспирантура. Полностью перевести вузы на новые правила планируется к 1 сентября 2025 года.