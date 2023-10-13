В России планируется изменить статус магистратуры в системе высшего образования

Posted 13 октября 2023, 04:45
Published 13 октября 2023, 04:45
Modified 13 октября 2023, 05:47
Updated 13 октября 2023, 05:47
Магистратура обязана занять новое место в системе высшего образования. Статус магистратуры должен измениться, и сейчас в министерстве образования и науки России это обсуждается, сказал ТАСС замглавы министерства Дмитрий Афанасьев. По словам Афанасьева, магистратура должна усугублять и специализировать базовую степень. Ей предлагается дать название «специализированное высшее образование».
Как сообщают «Новые известия», ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в 2023-2026 учебных годах в некоторых вузах, например, МГПУ, Санкт-Петербургский горный университет, Томский госуниверситет. В новой системе предлагается установить базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное — аспирантура. Полностью перевести вузы на новые правила планируется к 1 сентября 2025 года.