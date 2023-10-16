Путин открыл обновленный участок Пермского тракта по видеосвязи

Posted 16 октября 2023,, 13:59
Published 16 октября 2023,, 13:59
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Президент России Владимир Путин открыл обновленный участок Пермского тракта. Церемония открытия прошла с использованием видеосвязи, пишет uralpolit.ru.
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщил Владимиру Путину о завершении реконструкции трассы. Он подчеркнул, что трасса М-12 будет соединять Екатеринбург с Казанью, а затем с Москвой.
Строительство автомагистрали М-12 имеет стратегическое значение для Свердловской области. Трасса — часть международного транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай». Ее строительство приближает регион к реализации проекта «Сухой порт», отметил Шмыков.
Реализация проекта «Сухой порт» предусматривает создание крупного транспортно-логистического центра в Екатеринбурге. Это позволит связать Северный морской путь и Транссиб с Китаем и Каспийским морем.
На строительство трассы Москва — Екатеринбург будет выделено 4 трлн рублей. Это позволит значительно сократить время в пути по высокоскоростной трассе.