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Posted 16 октября 2023,, 13:59

Published 16 октября 2023,, 13:59

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Путин открыл обновленный участок Пермского тракта по видеосвязи

Путин открыл обновленный участок Пермского тракта по видеосвязи

16 октября 2023, 13:59
Фото: 1MI
Обновленный участок Пермского тракта будет включен в федеральную трассу М-12.

Президент России Владимир Путин открыл обновленный участок Пермского тракта. Церемония открытия прошла с использованием видеосвязи, пишет uralpolit.ru.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщил Владимиру Путину о завершении реконструкции трассы. Он подчеркнул, что трасса М-12 будет соединять Екатеринбург с Казанью, а затем с Москвой.

Строительство автомагистрали М-12 имеет стратегическое значение для Свердловской области. Трасса — часть международного транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай». Ее строительство приближает регион к реализации проекта «Сухой порт», отметил Шмыков.

Реализация проекта «Сухой порт» предусматривает создание крупного транспортно-логистического центра в Екатеринбурге. Это позволит связать Северный морской путь и Транссиб с Китаем и Каспийским морем.

На строительство трассы Москва — Екатеринбург будет выделено 4 трлн рублей. Это позволит значительно сократить время в пути по высокоскоростной трассе.

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