Врач рассказала о возможности заражения гепатитом и сифилисом через бытовые предметы

Врач также уточнила, что можно заразиться, используя предметы гигиены, такие как полотенце, зубная щетка, бритва или мочалка, которыми пользовался инфицированный человек. Этот способ передачи возможен при гепатите B, сифилисе и трихомониазе. Однако другие возбудители инфекций, передающихся половым путем, обычно не могут быть переданы в быту, так как они неустойчивы во внешней среде и быстро погибают.