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Posted 16 октября 2023,, 13:53

Published 16 октября 2023,, 13:53

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Врач рассказала о возможности заражения гепатитом и сифилисом через бытовые предметы

Врач рассказала о возможности заражения гепатитом и сифилисом через бытовые предметы

16 октября 2023, 13:53
Фото: 1MI
Инфекции, передающиеся половым путем, могут также быть переданы в быту.

Врач поделилась информацией о том, как можно заразиться гепатитом и сифилисом через бытовые предметы. Согласно её словам, инфекции, передающиеся половым путем, могут также быть переданы в быту, пишет zabnews.ru.

Например, вирус простого герпеса может быть передан при поцелуе с человеком, у которого есть острая форма этой инфекции. ВИЧ, вирусы гепатитов B и C могут передаваться при использовании нестерильных медицинских инструментов, маникюрных принадлежностей, игл для татуировок и пирсинга.

Врач также уточнила, что можно заразиться, используя предметы гигиены, такие как полотенце, зубная щетка, бритва или мочалка, которыми пользовался инфицированный человек. Этот способ передачи возможен при гепатите B, сифилисе и трихомониазе. Однако другие возбудители инфекций, передающихся половым путем, обычно не могут быть переданы в быту, так как они неустойчивы во внешней среде и быстро погибают.

Некоторые инфекции, такие как вирусы гепатитов B и C, ВИЧ и другие, могут передаваться от матери ребёнку во время беременности, родов и при кормлении грудью.

Специалист отметила, что можно достаточно эффективно защитить себя от инфекций, передаваемых половым путем. Самое доступное, надежное и простое средство — это использование презерватива, который, при правильном применении, поможет защитить себя и партнера от заражения.

Однако самая эффективная профилактика — это избегать случайных половых связей, регулярно обращаться к врачу-акушеру-гинекологу или врачу-урологу и проходить лабораторное обследование.

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