Алтайскими маралами заманивают гостей в сферу агротуризма Воронежской области

Posted 17 октября 2023,, 11:15
Published 17 октября 2023,, 11:15
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
На экскурсиях в Воронежской области гости смогут узнать больше о жизни и содержании алтайских оленей, пишут voronezhnews.ru. Таким образом, агротуризм в Воронежской области приобретает все большую популярность.
Развитие этого направления туризма имеет свои преимущества. Во-первых, это способствует сохранению и разведению редких видов животных. Алтайский олень является объектом охраны и находится под угрозой исчезновения. Благодаря мараловой ферме в Воронежской области удается сохранить и увеличить поголовье этих животных. Во-вторых, агротуризм способствует развитию сельского хозяйства и созданию новых рабочих мест. Работники фермы заботятся о животных и обеспечивают их комфортное содержание.
Кроме того, развитие туризма привлечет дополнительные средства в бюджет региона. Развитие агротуризма в Воронежской области с алтайскими оленями способствует сохранению редких видов животных и созданию новых рабочих мест в сельском хозяйстве.