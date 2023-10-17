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Posted 17 октября 2023,, 11:15

Published 17 октября 2023,, 11:15

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Алтайскими маралами заманивают гостей в сферу агротуризма Воронежской области

17 октября 2023, 11:15
Власти Воронежской области информируют о развитии агротуризма, связанного с привлечением 300 особей алтайских оленей и предоставлением по 2 га земли на каждого животного.

На экскурсиях в Воронежской области гости смогут узнать больше о жизни и содержании алтайских оленей, пишут voronezhnews.ru. Таким образом, агротуризм в Воронежской области приобретает все большую популярность.

Развитие этого направления туризма имеет свои преимущества. Во-первых, это способствует сохранению и разведению редких видов животных. Алтайский олень является объектом охраны и находится под угрозой исчезновения. Благодаря мараловой ферме в Воронежской области удается сохранить и увеличить поголовье этих животных. Во-вторых, агротуризм способствует развитию сельского хозяйства и созданию новых рабочих мест. Работники фермы заботятся о животных и обеспечивают их комфортное содержание.

Кроме того, развитие туризма привлечет дополнительные средства в бюджет региона. Развитие агротуризма в Воронежской области с алтайскими оленями способствует сохранению редких видов животных и созданию новых рабочих мест в сельском хозяйстве.

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