Алтайскими маралами заманивают гостей в сферу агротуризма Воронежской области

Развитие этого направления туризма имеет свои преимущества. Во-первых, это способствует сохранению и разведению редких видов животных. Алтайский олень является объектом охраны и находится под угрозой исчезновения. Благодаря мараловой ферме в Воронежской области удается сохранить и увеличить поголовье этих животных. Во-вторых, агротуризм способствует развитию сельского хозяйства и созданию новых рабочих мест. Работники фермы заботятся о животных и обеспечивают их комфортное содержание.