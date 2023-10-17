Минпромторг опубликовал проект по смягчению ответственности лизинговых компаний

Posted 17 октября 2023,, 11:20
Published 17 октября 2023,, 11:20
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В России возможны изменения в мерах государственной поддержки промышленности. Министерство финансов и Министерство промышленности и торговли занимаются этим вопросом. На официальном сайте проектов постановлений уже опубликованы соответствующие предложения, рассказал uralpolit.ru.
Министерство финансов стремится изменить расчетные параметры федерального субсидирования процентных ставок по кредитам, облигационным займам и договорам лизинга. В рамках предложенного проекта предлагается установить верхнюю границу для конечной ставки, свыше которой субсидирование не будет выплачиваться. При этом Минфин предлагает сократить диапазон верхнего предела для конечной ставки кредитования.
Авторы проекта объясняют его появление тем, что субсидии стали чаще предоставляться по кредитам с плавающей ставкой. В Минфине утверждают, что внесенные изменения не повлияют на реализацию государственных программ.
Министерство промышленности и торговли опубликовало проект, регулирующий субсидии в сфере лизинга. Новые правила смягчат ответственность лизинговых компаний в случае невыполнения условий соглашений о субсидировании при предоставлении скидок лизингополучателям. По нынешним правилам они должны вернуть в бюджет субсидии и начисленные на них проценты по ключевой ставке за каждый день, а по новому проекту следует возвращать только саму субсидию. В случае форс-мажорной ситуации можно будет не выплачивать никакие суммы.
Также будет возможность переносить процедуры приемки-передачи оборудования в рамках лизинга. Эти меры связаны с западными санкциями, необходимостью импорта товаров через дружественные страны и изменением поставщиков. Как сообщается, полного пересмотра всех мер государственной поддержки пока не планируется.