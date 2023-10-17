Минпромторг опубликовал проект по смягчению ответственности лизинговых компаний

Министерство промышленности и торговли опубликовало проект, регулирующий субсидии в сфере лизинга. Новые правила смягчат ответственность лизинговых компаний в случае невыполнения условий соглашений о субсидировании при предоставлении скидок лизингополучателям. По нынешним правилам они должны вернуть в бюджет субсидии и начисленные на них проценты по ключевой ставке за каждый день, а по новому проекту следует возвращать только саму субсидию. В случае форс-мажорной ситуации можно будет не выплачивать никакие суммы.