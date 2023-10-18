Депутатам краевого парламента представили проект трехлетнего бюджета региона

Posted 18 октября 2023, 05:52
Published 18 октября 2023, 05:52
Modified 18 октября 2023, 05:54
Updated 18 октября 2023, 05:54
В краевом парламенте прошли публичные слушания. Правительство Прикамья представило проект трехлетнего бюджета общественности и депутатам краевого парламента.
По информации краевого министерства финансов, доходы краевой казны в 2024 году сохранятся на отметке более 200 млрд и составят 207,4 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 230,8 млрд рублей. В 2024 году основные показатели составят 213,8 млрд рублей и 230,4 млрд рублей соответственно, в 2025 году — 211,5 млрд рублей и 222,5 млрд рублей соответственно.
По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина, расходы казны в предстоящем периоде сохраняют социальную направленность. На соответствующие программы предусмотрено 70% всех расходов края. Приоритетными направлениями остаются отрасли здравоохранения и образования. Средства, в том числе будут направлены на строительство и ремонт социнфраструктуры: школ, детских садов, медучреждений и другое. Кроме того, в полном объеме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, определенных «майскими» указами Президента России. Также запланирована индексация мер социальной поддержки и стипендий, зарплат прочих категорий бюджетников.
Так, в проекте бюджета запланированы средства на индексацию мер социальной поддержки и стипендий на уровень прогнозируемой инфляции — 4,9%. В полном объеме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, определенных «майскими» указами Президента РФ. Планируется, что с 1 октября 2024 года на 4,9% будет увеличен фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие «майских» указов Президента РФ. С начала следующего года предусмотрена индексация на питание и медикаменты 4,9%.
По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих в проекте бюджета на новую «трехлетку» предусмотрено достаточно средств и на социальные, и на инвестиционные расходы края. «Проект главного финансового документа Прикамья учитывает финансирование всех социальных выплат и льгот. Также необходимыми средствами обеспечены крупные региональные и муниципальные стройки. Бюджетная политика региона демонстрирует гибкость в сложившихся условиях. И это очень важно», — подчеркнул Валерий Сухих.
В общей сумме расходов краевого бюджета на следующий год доля бюджета развития составляет порядка 29%. Среди приоритетных направлений — объекты социальной сферы, строительство и реконструкция автомобильных дорог, расселение ветхого и аварийного жилья, строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры. В рамках реализация адресной инвестиционной программы Пермского края (АИП) запланировано финансирование 77 объектов строительства, при этом 62 объекта планируется к вводу в предстоящий трехлетний период.
В частности, в ближайшие три года будет направлено свыше 4,7 млрд руб. на строительство девяти поликлиник в шести территориях. Отметим, на развитие здравоохранения в Пермском крае ежегодно выделяются серьезные средства. В период 2020–2023 гг. в Прикамье возведено 14 объектов здравоохранения, еще семь будут построены до конца года, закуплено свыше 2,3 тысяч единиц медоборудования, проведено благоустройство 32 медучреждений. Реализация этих проектов позволяет повышать качество и доступность оказания медицинских услуг для жителей региона.
Проект главного финансового документа края был внесен губернатором края Дмитрием Махониным в конце сентября. На следующей неделе в рамках заседания депутаты краевого парламента рассмотрят его в первом чтении.