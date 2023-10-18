Депутатам краевого парламента представили проект трехлетнего бюджета региона

Так, в проекте бюджета запланированы средства на индексацию мер социальной поддержки и стипендий на уровень прогнозируемой инфляции — 4,9%. В полном объеме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, определенных «майскими» указами Президента РФ. Планируется, что с 1 октября 2024 года на 4,9% будет увеличен фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие «майских» указов Президента РФ. С начала следующего года предусмотрена индексация на питание и медикаменты 4,9%.