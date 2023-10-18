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Posted 18 октября 2023, 08:16

Published 18 октября 2023, 08:16

Modified 18 октября 2023, 08:38

Updated 18 октября 2023, 08:38

Сотрудник ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ признан лучшим инженером по интегрированному моделированию

18 октября 2023, 08:16
Первый подобный конкурс в Перми состоялся в прошлом году.

В Астрахани подвели итоги второго конкурса Компании «ЛУКОЙЛ» на лучшего инженера по интегрированному моделированию. Победителем признан инженер ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ Александр Сунцов.

В течение пяти дней на базе Астраханского политехнического колледжа 20 инженеров-нефтяников со всей страны демонстрировали свои знания и применяли их на практике. Конкурсанты «собирали» модель многоствольной скважины, проводили технико-экономическую оценку проекта разработки морского месторождения и рассматривали целесообразность покупки актива на основе интегрированной модели.

По результатам презентации кейсов жюри определило победителей. Пермяк Александр Сунцов занял первое место. Призёрами стали сотрудники Филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми Пётр Бузмаков и Светлана Жунёва.

Александр Сунцов окончил Пермский Политех, свой трудовой путь начал в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», где и сейчас работает инженером Центральной инженерно-технологической службы в Полазне.

Первый конкурс на лучшего инженера по интегрированному моделированию прошел в 2022 году в Перми. Интегрированные модели — это единая математическая система, позволяющая описывать процессы добычи углеводородов и их влияние на экономические показатели деятельности нефтегазодобывающего предприятия. ЛУКОЙЛ с 2012 года успешно применяет этот метод в качестве одного из наиболее прогрессивных инструментов для расчёта потенциала, оптимизации добычи и планирования производственных показателей.

#Новости компаний
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