Сотрудник ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ признан лучшим инженером по интегрированному моделированию

Первый конкурс на лучшего инженера по интегрированному моделированию прошел в 2022 году в Перми. Интегрированные модели — это единая математическая система, позволяющая описывать процессы добычи углеводородов и их влияние на экономические показатели деятельности нефтегазодобывающего предприятия. ЛУКОЙЛ с 2012 года успешно применяет этот метод в качестве одного из наиболее прогрессивных инструментов для расчёта потенциала, оптимизации добычи и планирования производственных показателей.