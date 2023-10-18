ЦБ объяснил кредитный бум после роста ключевой ставки

Также ЦБ отметил начало сокращения импорта, что является ожидаемой реакцией на ослабление российской валюты. Однако рост выручки экспортеров увеличивает внутренний спрос и создает давление на инфляцию, что может привести к ее увеличению. Из-за этого ЦБ рассматривает возможность продления периода жесткой денежно-кредитной политики.