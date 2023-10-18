ЦБ объяснил кредитный бум после роста ключевой ставки

Posted 18 октября 2023,, 12:24
Published 18 октября 2023,, 12:24
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Центральный банк объяснил, что после повышения ключевой ставки продолжается кредитный бум. Аналитики называют это временным «моментом инерции» и всплеском кредитования на рынке. В корпоративном сегменте компании могли использовать уже одобренные кредитные линии, чтобы избежать пересмотра условий со стороны банков, пишет uralpolit.ru.
Также ЦБ отметил начало сокращения импорта, что является ожидаемой реакцией на ослабление российской валюты. Однако рост выручки экспортеров увеличивает внутренний спрос и создает давление на инфляцию, что может привести к ее увеличению. Из-за этого ЦБ рассматривает возможность продления периода жесткой денежно-кредитной политики.
В будущем укрепление рубля может снизить влияние рублевой выручки экспортеров. Выручка, вероятно, будет зависеть от состояния различных рынков. Введение требований об обязательной продаже валюты должно увеличить время, которое экспортеры тратят на реакцию на изменения денежно-кредитной политики.
Ранее банки РФ увеличили свои займы в ЦБ в середине октября. Это может быть подготовкой к повышению ключевой ставки. Их суммарный долг перед Центральным банком достиг 7,1 трлн рублей.