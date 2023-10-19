Законопроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму

Согласно предложенным поправкам к «Закону о минимальном размере оплаты труда», МРОТ будет увеличен до 19 242 рублей в месяц. Этот законопроект был внесен в сентябре 2023 года. На данный момент МРОТ составляет 16 242 рубля, что означает, что он увеличится на 18,5%. Авторы инициативы отмечают, что данное изменение затронет около 4,8 миллионов работников, которые получат повышенную заработную плату.