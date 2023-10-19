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Posted 19 октября 2023,, 11:58

Published 19 октября 2023,, 11:58

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Законопроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму

Законопроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму

19 октября 2023, 11:58
Фото: 1MI
Госдума рекомендует принять законопроект о повышении МРОТ до 19 242 рублей, что позволит увеличить зарплаты 4,8 млн работников.

На заседании Государственной Думы было принято решение поддержать законопроект, который предусматривает увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал его для принятия. Как пишет uralpolit.ru, соответствующий отзыв уже размещен на официальном сайте Государственной Думы.

Согласно предложенным поправкам к «Закону о минимальном размере оплаты труда», МРОТ будет увеличен до 19 242 рублей в месяц. Этот законопроект был внесен в сентябре 2023 года. На данный момент МРОТ составляет 16 242 рубля, что означает, что он увеличится на 18,5%. Авторы инициативы отмечают, что данное изменение затронет около 4,8 миллионов работников, которые получат повышенную заработную плату.

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