Законопроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму

Posted 19 октября 2023,, 11:58
Published 19 октября 2023,, 11:58
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
На заседании Государственной Думы было принято решение поддержать законопроект, который предусматривает увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал его для принятия. Как пишет uralpolit.ru, соответствующий отзыв уже размещен на официальном сайте Государственной Думы.
Согласно предложенным поправкам к «Закону о минимальном размере оплаты труда», МРОТ будет увеличен до 19 242 рублей в месяц. Этот законопроект был внесен в сентябре 2023 года. На данный момент МРОТ составляет 16 242 рубля, что означает, что он увеличится на 18,5%. Авторы инициативы отмечают, что данное изменение затронет около 4,8 миллионов работников, которые получат повышенную заработную плату.