Дело собственника катера, столкнувшегося с сухогрузом под Березниками, передано в суд

В ночь с 29 на 3 июля 2022 года обвиняемый катал 25 пассажиров теплоходом «К-1765» по экскурсионно-прогулочному маршруту на Каме от Чкалово до Тамана Березниковского городского округа Пермского края. В ходе экскурсии Гришин, выполняя полномочия капитана, не имея при этом права на управление судном, допустил столкновение с теплоходом «Наташа», в результате чего девять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.