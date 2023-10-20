Дело собственника катера, столкнувшегося с сухогрузом под Березниками, передано в суд

Posted 20 октября 2023, 09:26
Published 20 октября 2023, 09:26
Modified 20 октября 2023, 09:30
Updated 20 октября 2023, 09:30
Пермской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 52-летнего Александра Гришина, собственника катера «К-1765». Под его руководством судно столкнулось с теплоходом и девять человек получили травмы, сообщают в Уральской транспортной прокуратуре.
В ночь с 29 на 3 июля 2022 года обвиняемый катал 25 пассажиров теплоходом «К-1765» по экскурсионно-прогулочному маршруту на Каме от Чкалово до Тамана Березниковского городского округа Пермского края. В ходе экскурсии Гришин, выполняя полномочия капитана, не имея при этом права на управление судном, допустил столкновение с теплоходом «Наташа», в результате чего девять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
У обвиняемого отсутствовали лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом и судовые документы, а само судно не предъявлялось к освидетельствованию. Также теплоход не укомплектован спасательными кругами и жилетами в нужном количестве.
Причиной столкновения прогулочного катера «К-1765» и сухогруза «Наташа» явились нарушения правил плавания, допущенные судоводителями обоих судов, сообщили журналисту Properm.ru в Пермской транспортной прокуратуре. Ведомство завершило проверку ЧП под Березниками, изучалось исполнение законодательства о безопасности судоходства и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
Проверка показала, вахтенным начальником теплохода «Наташа» не были поданы необходимые звуковые сигналы встречному судну, не выбрана безопасная скорость движения. Судоводителем теплохода «К-1765» не обеспечено необходимое визуальное наблюдение за обстановкой на судовом ходу, в результате чего им допущено пересечение курса со встречным судном.
Кроме этого, собственник разъездного теплохода «К-1765» эксплуатировал судно в целях перевозки пассажиров без постановки теплохода на классификационный учет и без прохождения технического осмотра (освидетельствования), в отсутствие судовых документов о годности к плаванию.
Транспортным прокурором директору ООО «Вишерская лесоторговая база» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого на предприятии проведен разбор причин транспортного происшествия, приняты меры организационного характера.
Вахтенный начальник теплохода «Наташа» привлечен к дисциплинарной и административной ответственности по ч. 1 ст. 11.7 КоАП РФ. Прокурором к владельцу разъездного теплохода «К-1765» предъявлено исковое заявление о запрете эксплуатации судна до постановки на учет, проведения освидетельствования и получения судовых документов о годности к плаванию.
Также в отношении него за незаконное предпринимательство возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ.
Гришин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности). Уголовное дело в отношении Александр Гришина направлено в Березниковский городской суд для рассмотрения по существу.