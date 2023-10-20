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Posted 20 октября, 08:16

Published 20 октября, 08:16

Modified 30 октября, 08:10

Updated 30 октября, 08:10

В Пермском крае 21 и 22 октября ожидаются заморозки и снегопад

Снег и заморозки ночью. Стало известно, какой будет погода в выходные в Пермском крае

20 октября 2023, 08:16
Фото: properm.ru

В Пермском крае 21 и 22 октября ожидаются заморозки и снегопад

Тепло постепенно уходит из региона.

В Прикамье в эти выходные, 21 и 22 октября, ожидается похолодание. Ночью почти на всей территории региона ожидаются отрицательные значения температуры воздуха, также может пройти небольшой снегопад, рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

В субботу в Пермском крае ожидается небольшой мокрый снег, будет облачно. Температура воздуха ночью -4…+1°, днем 0…+5°. В Перми преимущественно без осадков, ночью -1…+1°, днем +2…+4°. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В воскресенье в Прикамье также облачно, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -5…0°, днем -3…+2°. В Перми осадков не ожидается, ночью -3…-1°, днем 0…+2°. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

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