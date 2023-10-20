Снег и заморозки ночью. Стало известно, какой будет погода в выходные в Пермском крае

В Прикамье в эти выходные, 21 и 22 октября, ожидается похолодание. Ночью почти на всей территории региона ожидаются отрицательные значения температуры воздуха, также может пройти небольшой снегопад, рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».