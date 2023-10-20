В Перми задержаны девять человек, у которых изъято полтонны синтетических наркотиков

Сейчас все фигуранты находятся под стражей. У них изъято около 7,5 млн. рублей наличными, криптовалютой и на электронных счетах. Полицейские установили, что трое обвиняемых легализовали не менее 14,5 млн. рублей. В общей сложности оперативниками пресечен сбыт не менее 580 килограммов синтетических наркотиков. Цена такой партии на теневом рынке составляет более 380 млн. рублей.