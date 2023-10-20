В Перми задержаны девять человек, у которых изъято полтонны синтетических наркотиков

Posted 20 октября 2023, 08:41
Published 20 октября 2023, 08:41
Modified 2 октября, 05:41
Updated 2 октября, 05:41
Пермский полицейские возбудили уголовное дело в отношении девяти человек, которых обвиняют в незаконном производстве и распространении наркотиков. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Задержаны по подозрению в участии в преступном сообществе восемь жителей Прикамья, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии, которые обвиняются в участии в организованном преступном сообществе. Также ещё троих обвиняют в легализации денежных средств, добытых преступным путем. Всего к уголовной ответственности привлекается девять лиц.
С лета 2022 года наркополицейские задержали четырёх курьеров, которые перевозили партии наркотиков массой от 500 граммов. Впоследствии полицейские установили личности межрегионального оптового курьера-перевозчика и оптового склада, которые осуществляли доставку особо крупных партий N-метилэфедрона массой от 5 до 13 кг на территории различных субъектов России.
Дальше сотрудники краевого МВД вышли на нарколабораторию, которая снабжала запрещенными веществами ОПГ. Полицейские вышли на след пермяка, который наладил в частном доме производство N-метилэфедрона. Мощность лаборатории позволяла изготовлять наркотики в промышленных масштабах. В ходе обысков стражи порядка изъяли не менее 170 килограммов прекурсоров, оборудование для синтеза и около 500 килограммов синтетических наркотиков.
Сейчас все фигуранты находятся под стражей. У них изъято около 7,5 млн. рублей наличными, криптовалютой и на электронных счетах. Полицейские установили, что трое обвиняемых легализовали не менее 14,5 млн. рублей. В общей сложности оперативниками пресечен сбыт не менее 580 килограммов синтетических наркотиков. Цена такой партии на теневом рынке составляет более 380 млн. рублей.
Также фигурантам инкриминируется 26 эпизодов сбыта и производства запрещенных веществ. Расследование уголовного дела продолжается.
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