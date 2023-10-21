Минцифры предложило продлить эксперимент с авторизацией через портал 'Госуслуг'

На данный момент уже есть возможность войти на такие сайты, как auto.ru, hh.ru, «ЦИАН», «Этажи», «Авито», а также использовать сервисы «VK» и сайт Петербургской сбытовой компании через портал «Госуслуг». Целью продления эксперимента до конца 2024 года является сбор достаточного количества данных о его эффективности.