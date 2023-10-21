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Posted 21 октября 2023,, 13:25

Published 21 октября 2023,, 13:25

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Минцифры предложило продлить эксперимент с авторизацией через портал 'Госуслуг'

Минцифры предложило продлить эксперимент с авторизацией через портал 'Госуслуг'

21 октября 2023, 13:25
Фото: 1MI
Минцифры планирует продлить эксперимент по входу на сайты через «Госуслуги» на 2024 год, так как за время его действия более 5 миллионов граждан воспользовались этой возможностью.

Продлить эксперимент на портале «Госуслуги» по авторизации на различных интернет-сервисах решено до 2024 года. Соответствующее предложение было выдвинуто Минцифрой и опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет uralpolit.ru.

На данный момент уже есть возможность войти на такие сайты, как auto.ru, hh.ru, «ЦИАН», «Этажи», «Авито», а также использовать сервисы «VK» и сайт Петербургской сбытовой компании через портал «Госуслуг». Целью продления эксперимента до конца 2024 года является сбор достаточного количества данных о его эффективности.

За время действия проекта более 5 миллионов граждан воспользовались этой возможностью, зарегистрировавшись свыше 9 миллионов раз. В рамках эксперимента было разработано 90 различных сценариев использования входа через «Госуслуги». Компании, принявшие участие в эксперименте, создали 25 сервисов, используя полученные от пользователей данные.

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