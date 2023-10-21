Минцифры предложило продлить эксперимент с авторизацией через портал 'Госуслуг'

Posted 21 октября 2023,, 13:25
Published 21 октября 2023,, 13:25
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Продлить эксперимент на портале «Госуслуги» по авторизации на различных интернет-сервисах решено до 2024 года. Соответствующее предложение было выдвинуто Минцифрой и опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет uralpolit.ru.
На данный момент уже есть возможность войти на такие сайты, как auto.ru, hh.ru, «ЦИАН», «Этажи», «Авито», а также использовать сервисы «VK» и сайт Петербургской сбытовой компании через портал «Госуслуг». Целью продления эксперимента до конца 2024 года является сбор достаточного количества данных о его эффективности.
За время действия проекта более 5 миллионов граждан воспользовались этой возможностью, зарегистрировавшись свыше 9 миллионов раз. В рамках эксперимента было разработано 90 различных сценариев использования входа через «Госуслуги». Компании, принявшие участие в эксперименте, создали 25 сервисов, используя полученные от пользователей данные.