Белоусов: Корпорация МСП предлагает регионам помощь в едином окне поддержки бизнеса

«Корпорацией МСП создано одно окно федеральных и региональных сервисов поддержки малого бизнеса на цифровой платформе МСП.РФ. Сегодня в той или иной степени с платформой интегрированы все 89 регионов. На портале представлено 30 сервисов, через которые пользователь может получить свыше 300 услуг. Зарегистрировано 560 тыс. пользователей, которые за 2,5 года более 3 млн раз воспользовались сервисами платформы», — пояснил Андрей Белоусов.