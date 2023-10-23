Белоусов: Корпорация МСП предлагает регионам помощь в едином окне поддержки бизнеса

Posted 23 октября 2023,, 15:44
Published 23 октября 2023,, 15:44
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Как сообщает gazeta.ru, об этом в ходе своего выступления на парламентских слушаниях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства сообщил первый зампред российского правительства, куратор национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Андрей Белоусов.
«Корпорацией МСП создано одно окно федеральных и региональных сервисов поддержки малого бизнеса на цифровой платформе МСП.РФ. Сегодня в той или иной степени с платформой интегрированы все 89 регионов. На портале представлено 30 сервисов, через которые пользователь может получить свыше 300 услуг. Зарегистрировано 560 тыс. пользователей, которые за 2,5 года более 3 млн раз воспользовались сервисами платформы», — пояснил Андрей Белоусов.
Он заявил, что бизнесу на новых территориях также доступны льготное кредитование под поручительство Корпорации МСП и льготный лизинг. В новых регионах начали работу центры «Мой бизнес», гарантийные и микрофинансовые организации.
Белоусов напомнил, что механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП действует во всех российских субъектах в течение двух последних лет. Данный инструмент позволяет в упрощенном порядке оформить кредит владельцам бизнеса, которые не имеют возможности внести залог в необходимом размере.
Стоит отметить, что посвященные проблемам малого и среднего предпринимательства парламентские слушания были проведены в Государственной думе 23 октября. Участниками мероприятия стали представители российского правительства, руководство нижней палаты парламента, лидеры фракций, депутаты профильных комитетов, сотрудники институтов развития, эксперты из бизнес-сообществ и владельцы бизнеса со всей страны.