Десять книг научной фантастики для взрослых и подростков

Posted 23 октября 2023,, 09:26
Published 23 октября 2023,, 09:26
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В основном это книги для тех, кому исполнилось 18, но есть исключения и для возрастной категории 16+, пишет zabnews.ru.
1. «Звёздный десант» Роберт Хайнлайн (16+)
Роман был издан в 1959 году. Книга была экранизирована и считается классическим примером боевой фантастики. Также роман называют политическим трактатом — автор остро реагировал на политические события, которые происходили в то время.
2. «Цветы для Элджернона» Дэниел Киз (16+)
Этот небольшой рассказ вышел тогда же, когда и «Звёздный десант». Позднее автор сделал из рассказа полноценный роман. В нем события развиваются медленней, зато и романтическая линия прорисована детально.
3. «Пересадочная станция» Клиффорд Саймак (16+)
Роман вышел в 1963 году. Простота изложения, ясность и логичность повествования сразу завоевали читателя. Философская глубина романа заставляет задуматься о смысле жизни, нравственности и месте человека во Вселенной.
4. «Основание» Айзек Азимов (16+)
Этот цикл начался в 1942 году со сборника из четырёх рассказов, затем автор выпустил ещё два романа. Трилогия стала основой цикла. Глобальное произведение охватило 500 лет из того тысячелетия, которое было необходимо для возрождения Галактической империи. Ее жизнь способен изменить один человек.
5. «Игра Эндера» Орсон Скотт Кард (16+)
Роман вышел в 1985 году. Произведению предшествовал рассказ. Роман также был экранизирован. Он о проблемах взаимопонимания, попытках найти общий язык, о поисках мира и надежде.
6. «Игра форов» Лоис Макмастер Буджолд (16+)
Эта книга является частью «Саги о Форкосиганах», которая началась ещё в 1986 году, а последнее произведенее увидело свет в 2016 году. Космичесская одиссея и кармические представления, когда зло наказано, а добро побеждает.
7. «Умирающая Земля» Джек Вэнс (16+)
Это книга увидела свет в 1950 году. Рассказы в сборнике слабо связаны между собой. Это различные варианты антиутопического будущего и столкновение человека с технологиями.
8. «Американские боги» Нил Гейман (18+)
Написан в 2001 году. Некоторые темы звучали в графических романах цикла «Песочный человек». Роман очень откровенен. Идея не нова — боги сильны, пока в них верят.
9. «Задача трёх тел» Лю Цысинь (18+)
Роман вышел отдельной книгой в Китае в 2008 году. В русском издании двойной перевод, потому что произведение переводилась на русский не с китайского, а с английского,
10: «Час Быка» Иван Ефремов (18+)
Роман-антиутопия был издан в 1970 году. Автор столкнулся с критикой от самого Юрия Антропова, который в то время руководил КГБ. Свое произведение он лично защищал перед секретарём ЦК КПСС и в итоге роман был одобрен.