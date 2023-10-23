Десять книг научной фантастики для взрослых и подростков

Этот цикл начался в 1942 году со сборника из четырёх рассказов, затем автор выпустил ещё два романа. Трилогия стала основой цикла. Глобальное произведение охватило 500 лет из того тысячелетия, которое было необходимо для возрождения Галактической империи. Ее жизнь способен изменить один человек.