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Posted 23 октября 2023, 09:28

Published 23 октября 2023, 09:28

Modified 23 октября 2023, 09:29

Updated 23 октября 2023, 09:29

Краснокамец вынес из бытовок и строящихся домов ценностей более чем на 300 тысяч

23 октября 2023, 09:28
На счету у вора — десять эпизодов.

Передано в суд дело 50-летнего жителя Краснокамска, который этим летом обворовывал бытовки и строящиеся дома. Ущерб, нанесённый вором, превысил 300 тыс. рублей, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

50-летнего житель Краснокамска с мая по июль этого года ночами ломал двери или окна и проникал в бытовки и строящиеся дома. Оттуда он выносил электроинструменты, бытовую технику и другие вещи, которые вывозил на автомобиле. Похищенное мужчина продавал на улицах. Выручение деньги он направлял на строительство своего дома.

Заметим, что для краж злоумышленник ездил в Пермский район, считая, что так меньше шансов попасться. Всего на счету вора десять эпизодов краж.

На время следствия мужчина заключён под стражу. Сейчас дело передано в суд.

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#Общество#Суд#Криминал
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