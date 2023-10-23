Краснокамец вынес из бытовок и строящихся домов ценностей более чем на 300 тысяч

На счету у вора — десять эпизодов.

Передано в суд дело 50-летнего жителя Краснокамска, который этим летом обворовывал бытовки и строящиеся дома. Ущерб, нанесённый вором, превысил 300 тыс. рублей, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю. 50-летнего житель Краснокамска с мая по июль этого года ночами ломал двери или окна и проникал в бытовки и строящиеся дома. Оттуда он выносил электроинструменты, бытовую технику и другие вещи, которые вывозил на автомобиле. Похищенное мужчина продавал на улицах. Выручение деньги он направлял на строительство своего дома. Заметим, что для краж злоумышленник ездил в Пермский район, считая, что так меньше шансов попасться. Всего на счету вора десять эпизодов краж. На время следствия мужчина заключён под стражу. Сейчас дело передано в суд. Читайте также: Три соликамца попались на хищениях с железной дороги металлического лома