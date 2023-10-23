Лестница не преграда: люди с ОВЗ теперь могут пользоваться уникальными колясками

Posted 23 октября 2023, 07:10
Published 23 октября 2023, 07:10
Modified 23 октября 2023, 07:14
Updated 23 октября 2023, 07:14
В чем секрет инновационного продукта и как молодой ученый пришел к идее такого изобретения, рассказываем в новом выпуске проекта «Х-Разработка».
Об ученом
Иван Невзоров — магистр машиностроительного факультета Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), основатель и генеральный директор завода по производству кресел-колясок с электроприводом.
Тяга к науке у Ивана была всегда. Так, во время обучения в университете будущий изобретатель серьезно увлекался инженерной графикой и трехмерным моделированием, занимал призовые места на всероссийских олимпиадах по инженерной 3D-графике.
Это не просто цифры
Заболевания опорно-двигательного аппарата считаются основной причиной инвалидизации. В мире насчитывается 1,2 млрд людей с ограниченными возможностями (ОВЗ), в свою очередь, в России живет более 320 тыс. инвалидов-колясочников. Нельзя забывать, что за этими цифрами стоят жизни людей, нуждающихся в ежедневной помощи и поддержке.
Имея знания, амбиции и уникальную идею, Иван Невзоров не смог пройти мимо и взял на себя ответственность облегчить непростые будни людей особой категории.
Все началось с гаража
Идея создания коляски-ступенькохода появилась у Ивана в 2012 году благодаря его другу, который имел трудности с передвижением, а именно отсутствие возможности подниматься и спускаться по лестнице. Такая проблема делала человека ограниченным, и Иван, будучи выпускником НГТУ, решил помочь своему товарищу, не подозревая, какие масштабы производства ждут его впереди.
Для того чтобы собрать свой первый образец, Иван закупил необходимый инструмент и арендовал обычный гараж, в котором начал конструировать вместе с будущей супругой первую коляску. Но полноценную машину, по словам ученого, он смог собрать только через 3 года.
Покорительница лестниц: о разработке
«Мы создаем кресло-коляски, на которых люди могут самостоятельно спускаться и подниматься по лестницам без чьей-либо помощи», — говорит автор разработки.
Данное устройство представляет собой робототехническое изделие и по своему функционалу частично напоминает автомобиль, имеет бортовой компьютер и сложное управление. Коляска оснащена датчиками, отслеживающими ее положение на плоскости, — само управление всеми процессами происходит по «принципу гироскопа» (гироскоп — устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации тела). Также у «машины» есть гусеничный ход, который обеспечивает проходимость по ступенькам.
Испытания на прочность
Чтобы снизить вероятность поломки колясок в процессе использования, команда разработчиков очень серьезно относится к их испытанию, проводя его тщательно и на совесть. Таким образом, устройство проходит проверку в несколько этапов, в ходе которых под нагрузкой проверяются все механизмы изобретения.
Особою роль в создании итоговой версии коляски сыграл Юрий Ларин, сертифицированный специалист по доступной среде, дважды чемпион мира в соревнованиях на электроколясках Cybathlon on Wheelchair races, с которым Иван Невзоров консультировался в процессе разработки с целью достижения не только высокой функциональности, но и удобства продукта для людей с ОВЗ.
Поддержка
«Мы получали поддержку от государства. Первая помощь была от Фонда содействия инновациям, который выделил нам 1 миллион рублей. Средства пошли на разработку прототипа, и это на самом деле была безумная поддержка для нас. Далее мы получали еще несколько грантов как регионального, так и федерального уровня», — рассказал Иван для журнала «Лица города».
Невозможное возможно
Изобретение Ивана для своего друга положило начало большому производству, которое автор проекта успешно развивает в Новосибирске.
Сегодня колясками Ивана Невзорова «пользуются люди из 20 стран мира». Молодой ученый безусловно гордиться этим, но не планирует останавливаться на достигнутом и мечтает, чтобы люди из всех уголков нашей планеты, несмотря на нарушения функций опорно-двигательной системы, имели возможность свободно передвигаться и не зависеть от посторонней помощи.