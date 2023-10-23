Российские вакцины от коронавируса практически утратили эффективность

По словам академика, исходный «Спутник V» защищал от COVID-19 в течение первых двух лет, с августа 2020-го где-то до июля 2022 года. Затем его эффективность стала стремительно падать. Когда появился XBB.1.5-вариант вируса «омикрона» («кракен»), — это было в январе 2023 года, — «Спутник» перестал защищать совсем.