Российские вакцины от коронавируса практически утратили эффективность

Posted 23 октября 2023, 11:45
Published 23 октября 2023, 11:45
Modified 2 октября, 05:41
Updated 2 октября, 05:41
Существующие на российском рынке вакцины от COVID-19 не обеспечивают надежной защиты от новых вариантов коронавируса, рассказал «Газете.Ru» академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам академика, исходный «Спутник V» защищал от COVID-19 в течение первых двух лет, с августа 2020-го где-то до июля 2022 года. Затем его эффективность стала стремительно падать. Когда появился XBB.1.5-вариант вируса «омикрона» («кракен»), — это было в январе 2023 года, — «Спутник» перестал защищать совсем.
«Вакцинироваться сейчас нечем, если не считать „Конвасэла“ и новосибирской „ЭпиВакКороны“. — подчеркнул Гинцбург. Новый вариант „Спутника“ может быть доступен не раньше марта 2024 года.
В этом сезоне россиян ожидает тройная эпидемия (тридемия) заболеваний — сезонных вирусов, вируса гриппа и коронавируса. Об этом рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко в беседе с ТАСС.
По словам эксперта, в наступившем сезоне идет подъем заболеваемости по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и коронавируса. Симптомы этих заболеваний схожи, а поэтому непросто определить точный диагноз. Помимо этого, а фоне тридемии возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций и обострение тяжелых хронических заболеваний, пишут «Новые известия».
Елена Эсауленко подчеркнула, что коронавирус уже не настолько опасен, как в начале пандемии — он переносится относительно легче, хотя выросла степень заразности, а также появились новые штаммы — «Эрис» и «Пирола».
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