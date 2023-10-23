Серии дымоходов Ferrum и их особенности

Posted 23 октября 2023, 13:34
Published 23 октября 2023, 13:34
Modified 23 октября 2023, 18:05
Updated 23 октября 2023, 18:05
Используется современное импортное оборудование, применяются инновационные технологии обработки металла, а также оригинальные разработки компании и конструкторские решения, которые позволяют выпускать на рынок продукт высокого качества по доступной цене (см. модели, например, на m-kamin.ru). Выпускаются разные серии дымоходов, каждая из них отличается достойными характеристиками.
Дымоходы, материалом для изготовления которых послужила нержавеющая сталь, отличаются от кирпичных вариантов в лучшую сторону, так как для первых характерна простота установки, а еще нет необходимости тратиться на организацию фундамента. Поверхность способна придать любому помещению красивый внешний вид. Для них свойственна повышенная жаростойкость, они прекрасно подходят для отопительного оборудования с высокой рабочей температурой. Нержавеющая сталь — гарантия практичности и долговечности таких дымоходов.
Трубы делают на автоматизированных линиях. В ходе производства листы стали режутся на заготовки определенных габаритов, затем они доводятся до цилиндрической формы. Следующий шаг — лазерная сварка. У получившейся трубы стабильная геометрия, тонкие и герметичные сварные швы. Благодаря раструбной системе обеспечивается стабильность размеров готовых элементов.
Пригодны для использования в разных условиях. Обладают небольшим весом за счет изготовления из жаропрочного материала, выдерживающего до 600 градусов. Дымоходы этих серий обладают визуальной привлекательностью за счет того, что все элементы конструкции подогнаны идеально. Создается впечатление того, что дымоход после монтажа представляет собой единое целое.
Линейка одностенных и двустенных дымоходов, материалом для производства которых послужила аустенитная сталь AISI 304 толщиной 0,8 мм. Рабочая температура составляет до 600 градусов. Производятся при помощи технологии лазерной сварки. Создаются тонкие швы без выжигания легирующих элементов, обеспечивают отличную герметичность для продукции. Хотя существуют и другие типы сварки, лазерная лучше их всех по качеству. У соединительных швов получается идеально гладкая и ровная поверхность, показатели прочности и герметичности на высоком уровне.
Дымоходы, покрытые черной эмалью и очень удачно выглядящие в интерьере. В числе их преимуществ — холодная формовка раструбной системы. Использование этого способа стало возможным благодаря применению качественных низкоуглеродистых сталей. Достоинства такого подхода — минимум копоти, абсолютная герметичность в местах стыков и простота установки.
В процессе производства применяют новейшую технологию, исключающую разрывы утеплителя. В качестве наполнителя задействуется минеральная вата Izovol mat 50. Ее измельчают, а потом под давлением воздуха она попадает между внешней и внутренней трубами.
Базальтовое волокно обладает низким теплопроводным коэффициентом. Можно использовать дымоход в течение долгого времени, проседания наполнителя не будет. Отсутствует температурный мост, так как нет центрирующих оцинкованных колец.
Стоит упомянуть и тройники нового поколения — продукция соответствует мировым стандартам качества, но вполне доступна по стоимости.
В линейку изделий Ferrum входят не только дымоходы, но и различные крепежные и монтажные элементы. Разработка всех комплектующих к системам дымоотведения ведется опытными специалистами.