Серии дымоходов Ferrum и их особенности

Дымоходы, материалом для изготовления которых послужила нержавеющая сталь, отличаются от кирпичных вариантов в лучшую сторону, так как для первых характерна простота установки, а еще нет необходимости тратиться на организацию фундамента. Поверхность способна придать любому помещению красивый внешний вид. Для них свойственна повышенная жаростойкость, они прекрасно подходят для отопительного оборудования с высокой рабочей температурой. Нержавеющая сталь — гарантия практичности и долговечности таких дымоходов.