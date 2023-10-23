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Posted 23 октября 2023, 11:09

Published 23 октября 2023, 11:09

Modified 2 октября, 05:41

Updated 2 октября, 05:41

За неделю в Прикамье зарегистрировано 15,4 тысячи случаев ОРВИ. Это уже эпидемия?

За неделю в Прикамье зарегистрировано 15,4 тысячи случаев ОРВИ. Это уже эпидемия?

23 октября 2023, 11:09
Фото: 1MI
Пока в регионе фиксируют негриппозных возбудителей болезни.

В Пермском крае за прошедшую неделю зарегистрирован 15 тыс. 401 случай ОРВИ. Это соответствует показателю прошлой недели, отмечают в краевом Росспотребнадзоре.

Отметим, что в первую октябрьскую неделю, со 2 по 8 октября, было зафиксировано и вовсе 16,5 тыс. случаев заболевания.

Таким образом, отмечают эксперты, эпидемический порог среди населения не превышен. Лаборатории фиксируют в регионе возбудителей негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы

#Здоровье#Грипп,орви,эпидемия#Орви#Эпидемия ОРВИ
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