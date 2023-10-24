Бесплатные визы от Шри-Ланки для россиян и граждан шести других стран

Posted 24 октября 2023,, 12:39
Published 24 октября 2023,, 12:39
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Шри-Ланка приняла решение о выдаче бесплатных виз гражданам России и еще шести стран. Это сообщение было опубликовано главой Министерства иностранных дел Шри-Ланки, Али Сабри, в социальных сетях. Пилотный проект будет действовать до 31 марта, пишет ridus.ru.
Кроме россиян, такие же льготы получат граждане Индии, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда.
Интересно отметить, что недавно президент Грузии предложила установить трехмесячные визы для российских граждан и призвала Совет безопасности обсудить этот вопрос.
В то же время, Казахстан ужесточил правила пребывания для российских граждан. Теперь они могут находиться в стране без визы только в течение 90 дней за один календарный период из 180 дней.