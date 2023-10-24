properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября 2023,, 12:39

Published 24 октября 2023,, 12:39

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Бесплатные визы от Шри-Ланки для россиян и граждан шести других стран

Бесплатные визы от Шри-Ланки для россиян и граждан шести других стран

24 октября 2023, 12:39
Фото: Midjourney
Шри-Ланка начала предоставлять бесплатные визы россиянам и гражданам Индии, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда.

Шри-Ланка приняла решение о выдаче бесплатных виз гражданам России и еще шести стран. Это сообщение было опубликовано главой Министерства иностранных дел Шри-Ланки, Али Сабри, в социальных сетях. Пилотный проект будет действовать до 31 марта, пишет ridus.ru.

Кроме россиян, такие же льготы получат граждане Индии, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда.

Интересно отметить, что недавно президент Грузии предложила установить трехмесячные визы для российских граждан и призвала Совет безопасности обсудить этот вопрос.

В то же время, Казахстан ужесточил правила пребывания для российских граждан. Теперь они могут находиться в стране без визы только в течение 90 дней за один календарный период из 180 дней.

Подпишитесь
В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров
Сегодня, 10:20
Опять эвакуировали одну из пермских школ. В Минтербезе раскрыли причину
Сегодня, 11:01
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
Сегодня, 09:23
В дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы
Сегодня, 11:01
Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru
Сегодня, 06:38
Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора
Сегодня, 02:00