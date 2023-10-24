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Posted 24 октября 2023,, 07:40

Published 24 октября 2023,, 07:40

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

«Доисторической ракушки» у пермского ЦУМа не будет

«Доисторической ракушки» у пермского ЦУМа не будет

24 октября 2023, 07:40
Фото: properm.ru
В мэрии передумали устанавливать арт-объект.
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Пермь 300

Пермские чиновники передумали устанавливать арт-объект «Доисторическая ракушка» у ЦУМа. Об этом на пленарном заседании гордумы 24 октября сообщил замглавы Перми Дмитрий Галиханов.

Вопрос о судьбе «ракушки» подняли депутаты гордумы. Дмитрий Галиханов ответил, что на участке рядом с ЦУМом выполнили работы по благоустройству проезжей части и выезда на ул. Екатерининскую. «Установка арт-объекта уже не планируется», — цитирует чиновника «АиФ-Пермь».

Напомним, в апреле напротив ЦУМа демонтировали последний киоск. На площадке планировали построить арт-объект «Доисторическая ракушка». Его оценили в 18 641 424 ₽. Объект должны были установить за счет спонсора.

Стало известно, во сколько обойдётся «Доисторическая ракушка» у пермского ЦУМа
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#Пермь#Пермь 300#Арт-объект#Цум
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