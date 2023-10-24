«Доисторической ракушки» у пермского ЦУМа не будет

Вопрос о судьбе «ракушки» подняли депутаты гордумы. Дмитрий Галиханов ответил, что на участке рядом с ЦУМом выполнили работы по благоустройству проезжей части и выезда на ул. Екатерининскую. «Установка арт-объекта уже не планируется», — цитирует чиновника «АиФ-Пермь».