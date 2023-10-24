«Доисторической ракушки» у пермского ЦУМа не будет

Posted 24 октября 2023,, 07:40
Published 24 октября 2023,, 07:40
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Пермские чиновники передумали устанавливать арт-объект «Доисторическая ракушка» у ЦУМа. Об этом на пленарном заседании гордумы 24 октября сообщил замглавы Перми Дмитрий Галиханов.
Вопрос о судьбе «ракушки» подняли депутаты гордумы. Дмитрий Галиханов ответил, что на участке рядом с ЦУМом выполнили работы по благоустройству проезжей части и выезда на ул. Екатерининскую. «Установка арт-объекта уже не планируется», — цитирует чиновника «АиФ-Пермь».
Напомним, в апреле напротив ЦУМа демонтировали последний киоск. На площадке планировали построить арт-объект «Доисторическая ракушка». Его оценили в 18 641 424 ₽. Объект должны были установить за счет спонсора.