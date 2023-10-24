В 2023 году крупные заказчики увеличили объем закупок у малого бизнеса на 25%

«Мы видим, что реализация комплекса мер господдержки, в том числе введение увеличенной квоты закупок у субъектов МСП и ее распространение на всех заказчиков по 223-ФЗ, дает результат, — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. — Объем закупок у малого и среднего бизнеса за три квартала этого года достиг рекордной суммы — 3,84 трлн рублей, что больше аналогичного периода 2022 года на 25%, или на 776,9 млрд рублей».