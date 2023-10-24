В 2023 году крупные заказчики увеличили объем закупок у малого бизнеса на 25%

Posted 24 октября 2023,, 09:53
Published 24 октября 2023,, 09:53
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
«Мы видим, что реализация комплекса мер господдержки, в том числе введение увеличенной квоты закупок у субъектов МСП и ее распространение на всех заказчиков по 223-ФЗ, дает результат, — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. — Объем закупок у малого и среднего бизнеса за три квартала этого года достиг рекордной суммы — 3,84 трлн рублей, что больше аналогичного периода 2022 года на 25%, или на 776,9 млрд рублей».
Лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «РЖДстрой» и «Россети Ленэнерго», пишут Известия.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что ответственное отношение со стороны крупнейших заказчиков вкупе с контролем Корпорации МСП и региональных уполномоченных органов за соблюдением квот по закупкам у малых и средних предприятий позволило за этот период 154,1 тыс. предпринимателей стать поставщиками по 223-ФЗ.
«Самые большие объемы закупок у МСП-поставщиков среди регионов продемонстрировали Московская область (180,27 млрд рублей), Свердловская область (140,95 млрд), Республика Татарстан (77,51 млрд). Возглавили этот список Москва (1,004 трлн) и Санкт-Петербург (372,71 млрд рублей)», — привел данные Исаевич.
Он также отметил, что существенного прироста объемов заключенных сделок добились предприниматели из Москвы (74,75 млрд рублей), а также Санкт-Петербурга (46,19 млрд), Московской (28,1 млрд) и Свердловской областей (25,25 млрд), Хабаровского края (12,29 млрд рублей). В топ-10 лидеров по этому показателю вошли Пермский край (10,12 млрд рублей), Томская (9,98 млрд), Тульская (8 млрд) и Новосибирская области (6,43 млрд), Краснодарский край (5,87 млрд рублей).
Напомним, что в настоящее время компании с государственным участием обязаны в течение года совершать не менее 25% закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Надзор за выполнением данной квоты осуществляют Корпорация МСП совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ.