Два археологических памятника внесены в список объектов культурного наследия Прикамья

Posted 25 октября 2023, 09:40
Published 25 октября 2023, 09:40
Modified 25 октября 2023, 09:42
Updated 25 октября 2023, 09:42
Два археологических памятника в Прикамье включены в список объектов культурного наследия региона. Информация о включении памятников в списки опубликована в приказе Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
Стоянка Усть-Онолва II расположено в Кочевском округе около поселка Усть-Онолва на берегу реки Коса. Археологи обнаружили здесь предметы и фрагменты хозяйственных, ритуальных и других сооружений, включая очаги, погребения, жилища, и зольники. В числе находок также были украшения, предметы быта, вооружения, орудия, и предметы, связанные с религиозными культами. Давно достоянием науки стал памятник Усть-Онолва I, относящийся к лебяжской культуре таежных охотников и рыболовов бронзового века. К какой из археологических культур относится новый памятник, не сообщается.
Люнвенский могильник находится в Чердынском районе около поселка Ныроб, на левом берегу реки Люнва. Здесь археологи также обнаружили множество интересных артефактов, связанных с повседневной жизнью и религиозными обрядами древних обитателей этого района.