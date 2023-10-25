Два археологических памятника внесены в список объектов культурного наследия Прикамья

Стоянка Усть-Онолва II расположено в Кочевском округе около поселка Усть-Онолва на берегу реки Коса. Археологи обнаружили здесь предметы и фрагменты хозяйственных, ритуальных и других сооружений, включая очаги, погребения, жилища, и зольники. В числе находок также были украшения, предметы быта, вооружения, орудия, и предметы, связанные с религиозными культами. Давно достоянием науки стал памятник Усть-Онолва I, относящийся к лебяжской культуре таежных охотников и рыболовов бронзового века. К какой из археологических культур относится новый памятник, не сообщается.