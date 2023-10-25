С начала года в Перми демонтировано более 600 незаконных киосков и павильонов

Posted 25 октября 2023, 08:19
Published 25 октября 2023, 08:19
Modified 25 октября 2023, 08:21
Updated 25 октября 2023, 08:21
С начала года в Перми демонтировано более 600 незаконных НТО. Об этом сообщают в администрации города.
На 20 октября на муниципальной территории принудительно демонтировано 80 НТО, добровольно — 415 НТО. Также с частной территории было добровольно демонтировано 117 нестационарных торговых объектов.
Городские власти проводят плановые рейды по выявлению таких объектов, учитываются и обращения жителей, отмечают в мэрии.
Вчера стало известно, что пермские чиновники передумали устанавливать арт-объект «Доисторическая ракушка» у ЦУМа. На участке рядом с ЦУМом выполнили работы по благоустройству проезжей части и выезда на ул. Екатерининскую.
Напомним, в апреле напротив ЦУМа демонтировали последний киоск. На площадке планировали построить арт-объект «Доисторическая ракушка». Его оценили в 18 641 424 ₽. Объект должны были установить за счет спонсора.