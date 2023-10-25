Строительство бассейна в микрорайоне Вышка-2 завершилось

Posted 25 октября 2023,, 10:39
Published 25 октября 2023,, 10:39
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Строительно-монтажные работы на площадке бассейна по ул. Гашкова, 20 завершились. Сейчас объект должен пройти итоговую проверку Инспекции государственного строительного надзора Пермского края на соответствие требованиям проектной документации, пишет Business Class со ссылкой на управление капитального строительства администрации Перми.
Строительство нового спортивного объекта идет с 2020 года. Сначала чиновники планировали завершить работы до конца 2022 года, однако сроки не раз переносились. Это было связано с заменой оборудования и материалов.