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Posted 25 октября 2023,, 10:39

Published 25 октября 2023,, 10:39

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Завершены строительно-монтажные работы в бассейне на Вышке-2

Строительство бассейна в микрорайоне Вышка-2 завершилось

25 октября 2023, 10:39
Фото: Telegram-канал Алексея Дёмкина

Завершены строительно-монтажные работы в бассейне на Вышке-2

Объект начали строить еще в 2020 году.

Строительно-монтажные работы на площадке бассейна по ул. Гашкова, 20 завершились. Сейчас объект должен пройти итоговую проверку Инспекции государственного строительного надзора Пермского края на соответствие требованиям проектной документации, пишет Business Class со ссылкой на управление капитального строительства администрации Перми.

Строительство нового спортивного объекта идет с 2020 года. Сначала чиновники планировали завершить работы до конца 2022 года, однако сроки не раз переносились. Это было связано с заменой оборудования и материалов.

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#Общество#Никогданибудь#Пермь#Бассейн
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